Ce a dezvăluit Cristina Șișcanu despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu. De câte ori își vede copiii într-un an

Actuala soție a lui Mădălin Ionescu a dezvăluit ce se întâmplă cu copiii acestuia, pe care îi are dintr-o căsnicie anterioară. Aceștia s-au ocupat de creșterea și educarea a nu mai puțin de trei copii, doi dintre ei provenind din relația fostului prezentator TV cu cea de care a divorțat, cu mai mulți ani în urmă. Cristina Șișcanu a povestit ce relație există între aceștia și mama lor, fiind una la care nu mulți s-ar fi așteptat.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc, iar împreuna au o fiică, pe micuța Petra. Despre toate acestea a vorbit de curând și Cristina Șișcanu, atunci când a dat detalii neștiute, despre relația pe care o au Ștefania și Filip, copiii fostei vedete Kanal D, cu mama lor biologică. Aceasta a avut grijă inclusiv de adolescenți, fiica prezentatorului fiind deja în anii de studenție. La fel, fetița lor are vârsta de doar trei ani, pe cand băiatul, Filip, despre care vedetele povesteau că a avut probleme de sănătate, și în trecut, are vârsta de 16 ani. Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu s-au căsătorit în anul 2011.

„E frumoasă viaţa cu toţi cei trei copii, Ştefania, Filip şi Petra. Nu este uşor pentru noi însă, că întreaga responsabilitate este pe umerii noştri. Eu şi Mădălin ne-am ocupat de tot, inclusiv de educarea emoţională a Ştefaniei şi a lui Filip.

Mama lor nu s-a implicat deloc. Îi vede pe Ştefania şi pe Filip de cinci ori pe an poate, la mall. Aceasta este relaţia dintre ei… Pentru mine este un mister, eu nu aş putea să am o astfel de legătură cu copilul meu.

Nici nu mai are sens să discutăm despre acest aspect, nu mai are rost. V-am spus, se văd de patru-cinci ori pe an undeva în oraş”, a povestit Cristina Șișcanu, potrivit okmagazine.ro.

„Eu sper să mai avem un copil. Nu sunt însarcinată acum și mai așteptăm doi ani. Așa ne-am propus. Petra își dorește. Este topită după finuța Iris și ne spune mereu că vrea un bebeluș și îl roagă pe tati să pună o sămânță în burtica mamei, ca să crească bebelușul. Mădălin vrea și el încă un copil, doar că acum suntem foarte prinși în proiecte profesionale de anvergură”, a spus recent Cristina Șișcanu, despre un nou membru al familiei lor.