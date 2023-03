Ce a descoperit Doina Teodoru despre Cătălin Scărlătescu la America Express. A povestit tot despre Chef: „S-a schimbat dinamica după emisiune”

Talentata actriță a devenit celebră publicului larg în urma aparițiilor TV în care intra perfect în rolul Danei Budeanu, însă acum, odată cu participarea la America Express, românii au avut ocazia să o descopere și altfel. Artista a făcut dezvăluiri inedite din „culisele” relației cu Cătălin Scărlătescu. Cum s-a schimbat relația lor după experiența pe Drumul Aurului.

Sunt una dintre cele mai îndrăgite echipe ale acestui sezon America Express și o mare surpriză pentru fanii reality show-ului, cei doi reușind să treacă cu brio probele deloc simple de pe traseu.

Cu toate că a fost o experiență fabuloasă, pe care sigur nu o vor uita niciodată, le-a oferit multe lecții. Într-un interviu recent, Doina Teodoru a dezvăluit ce a descoperit despre Cătălin Scărlătescu pe Drumul Aurului. În momentul în care au pornit în această aventură, cei doi formau un cuplu de mai puțin de un an. S-au cunoscut în situații tensionate, când răbdarea le-a cedat și s-au întors în România și mai apropiați.

„La America Express mi-am văzut limitele, corelate, evident, cu situațiile în care am fost pusă. Dar cel mai interesant a fost că am mers în acest concurs cu partenerul meu de viață. Noi eram atunci în primul an de relație. Deci ne-am luat de mână și am sărit în gol. Am zis: ”OK, avem încredere unul în altul”.

Cred că am făcut niște pași foarte mari alături de Cătălin prin această emisiune. Ne-am cunoscut mult mai bine, ne-am speriat unul de altul, ne-am bucurat unul de altul. Ne-a întărit această experiență. Și cel mai important este că, după această experiență, am ales să fim în continuare împreună. Iar asta mi se pare esențial”, a spus actrița, într-un interviu pentru A List Magazine.