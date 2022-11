Ce a convins-o Pavel Bartoș pe Andreea Esca să facă! Este foarte mândru: „Vreau să veniți să fiți uimiți!” VIDEO EXCLUSIV

Pavel Bartoș iubește ceea ce face și acest lucru îi aduce mari satisfacții. Este amfitrionul celor mai importante emisiuni de la Pro TV, „Vocea României” și „Românii au talent”, care conduc în topul audiențelor, este aplaudat la scenă deschisă la Teatrul Odeon, unde recent a avut premiera spectacolului „One man aproape show”, iar munca lui din acest an se va vedea pe marele ecran, la începutul lui 2023, când comedia „Ramon”, unde vedeta Pro TV este producător, dar are și rol principal, va intra în cinematografe. El ne-a vorbit despre acest proiect important, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri.

Prezent la Premiile TVMania 2022, unde a ridicat trofeul pentru „Românii au talent”, votat „Cel mai bun talent-show”, celebrul actor a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, în care ne-a povestit și cum a convins-o pe Andreea Esca să se alăture producției.

Playtech Știri: Cum este să fii amfitrion la “Românii au talent” și la „Vocea României”, două producții de top de la Pro TV?

Pavel Bartoș: E foarte bine. Eu sunt un norocos, bine, am și muncit mult pentru aceste lucruri. Mă bucur că am parte de poate cele mai bune 2 show-uri din țară. Și în spatele lor sunt și cei mai potriviți oameni, o echipă extraordinară. Mă bucur pentru toți colegii pe care îi am, pentru toate sezoanele pe care le facem. Uite, la “Românii au talent” ne apropiem de acest 13 magic, cine credea că o să facem 13 sezoane? Terminăm un 10 fantastic la „Vocea României”.

Ce alte proiecte mai ai?

Am spectacolul „One Man aproape show” la Teatrul Odeon, scenariul și regia aproape Pavel Bartoș, dar total cu Pavel Bartoș. Este un spectacol tare drag sufletului meu, la care vă invit. Sunt povești de viață tratate cu umor, poate prea mult umor și multă sinceritate. Îmi pun cumva sufletul pe tavă, e un spectacol la care țin foarte mult. Și mă pregătesc și de premiera filmului „Ramon”, primul lungmetraj, care din 3 februarie intră în cinematografe.

În distribuție este și colega ta, Andreea Esca. A fost dorința ei? Cum ai convins-o să se alăture producției?

În primul rând că a fost dorința mea, a fost dorința regizorului Jesús del Cerro, care, iată, după succesele Miami Beach, Hawaii și Ho ho ho a avut încredere în mine și uite că a ieșit ”Ramon”, de care suntem tare mândri.

Cum ați convins-o?

Are încredere în mine, are încredere în regizor. Este un produs de bună calitate și tare îi mulțumesc că a avut încredere în mine, cum le mulțumesc și celorlalți colegi de platou de la Smiley, Shelly, toți care au avut încredere în noi și au venit, Andreea Vasile, Iulian Postelnicu, Farcaș Bogdan, iată am și doi premianți de Gopo în distribuție, cum zice lumea este o “amestecătură” bună. Sunt actori tare buni, Elvira Deatcu, Carmen Tănase. Dacă stau să mă gândesc Gabriela Iliescu, un topmodel internațional, Alexandru Ion, am descoperit și o actriță tânără, Teona Stavarachi, adică e bine.

A fost un casting? I-ai luat în funcție de prietenii, de cunoștințe?

Nu, filmul nu se face pe prietenie, pentru că filmul necesită un casting destul de important. Ne-au trebuit aproape 3 săptămâni de casting până am ales și până am ajuns la această distribuție. Ține foarte mult de chimia dintre actori, de fețe să se potrivească în acel personaj, pentru că tu când vezi deja actorul trebuie să știi: ”Uite, e de acolo!”. Adică nu e ușor, că, doar pe prietenie, nu! Poți să nimerești să zici: „Da, domne, ăla mi-e prieten, dar uite că s-a potrivit! Ce bine că a fost așa! Asta e foarte bine”.

Ce rol a interpretat Andreea Esca? Care este feedbackul?

Vreau să veniți la film ca să fiți uimiți! N-am să spoiler-esc.

Dacă ar fi să faci un bilanț al lui 2022, ce ți s-a întâmplat bine și mai puțin bine în acest an?

Tot ce s-a întâmplat bine a ieșit la suprafață, tot ce a fost rău am dat deoparte, pentru că sunt un om care vede jumătatea plină a paharului pe jumătate gol. Și s-au întâmplat toate aceste lucruri, filmul ”Ramon”, spectacolul, Vocea României, Românii au talent. Sunt alte proiecte, e bine. Nu e ușor nimic. Dacă ar fi ușor, probabil că toată lumea ar face. În rest, mă bucur de cei dragi mie.

Dar timp de familie mai ai? Mi se pare că ai atât de multe proiecte profesionale, încât nu știu dacă mai apuci să stai și acasă.

Îți faci. Bineînțeles că săptămâna dinaintea premierei ei mă înțeleg, dar fac asta de zeci de ani și tare le mulțumesc, adică sunt alături de mine și mă susțin, pentru că în săptămâna dinaintea premierei e multă muncă la teatru.