Ce a apărut pe Facebook după ce Zanni a câștigat Survivor All Stars. Internauții au rămas mască: “Te ador, nebunule”

Marele câștigător Survivor All Stars este Zanni, după un sezon greu, cu multe probe dificile și conflicte. În marea finală i-a învins pe Iancu Sterp și Andrei Ciobanu, plecând acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Putem spune că istoria s-a repetat în jungla din Republica Dominicană, Zanii reușind să plece din nou acasă cu marele premiu. Doi Războinici și un Faimos au ajuns în marea finală, însă doar unul putea fi câștigător, iar acela a fost Zannidache.

Ajuns acasă, Zanni a ținut să le mulțumească fanilor care l-au votat, dar și celor care l-au criticat. Acesta a postat un scurt clip pe Facebook, spunând:

Am zis să nu vă răspund ca să nu intru în mocirla aia, dar acum că nu mai pot fi afectat de acea mocirlă…băi, sunteți niște oameni ultimul necaz, dar hai să nu vorbim despre ăștia urâți la suflet, hai să vorbim despre oamenii frumoși care m-au susținut și m-au iubit. Vă iubesc la nebunie!

Toate comentariile de la postare lui Zanni au fost de susținere. Mulți l-au felicitat pentru faptul că a câștigat din nou marele premiu și că nu a răspuns răutăților.

„Felicitări, copilul meu, Felicitări, Campionule!!! Tu ai dus greul acolo, noi aici. Haterii au dat din gura, noi am dat cu voturi. Asta contează! Bucură-te de trofeul bine meritat. Noi ne bucurăm pentru fericirea ta. Dușmanilor le uram multă sănătate ! Am dat dovadă de unitate și de forță! Bravo, Zannidache!

Așa..am fost înjurați și făcuți în toate felurile dar nu mai încap de fericire că noi toți am terminat războiul ăsta învingători!!! Felicitări tuturor dar mai ales ție Zanni că ai arătat încă o data că ești un CAMPION!!

Știam că ăsta va fi rezultatul încă din prima zi a sezonului S-a încheiat exact așa cum trebuia și atât. Nimic mai mult sau mai puțin. Susținătorii lui Zanni au știut când să tacă, când să vorbească și unde să acționeze, drept dovadă în această seară am dat șah mat tuturor hateri-lor.

A meritat fiecare înjurătură si jignire pe care am încasat-o ca susținătoare a ta! Bineînțeles că comunitatea ta de susținători ( și eu ) am votat masiv de pe toate cartelele. Sa nu uitam diaspora care te-a sustinut atât psihic cat și financiar pt cartele. ÎMPREUNĂ AM REUȘIT FORȚA ZANNIDACHE”, au fost câteva dintre mesajele lăsate de fani.