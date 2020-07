Ce a apărut în presa din Ungaria, după finala pierdută de Sepsi. Detaliul pe care l-au remarcat toți suporterii

Aseară s-a jucat Finala Cupei României la fotbal între Spesi și FCSB, și numai o greșeală mare a fost făcută, astfel FCSB învingând-o pe Sepsi în finala cupei.

Ce a apărut în presa din Ungaria, după finala pierdută de Sepsi

În finala Cupei României de fotbal, Sepsi OSK a fost eliminat cu 1-0 de FCSB, recoltând victoria a 24-a cupă din istoria echipei bucureștene. În finala Cupei României, Sepsi OSK a plătit prețul marșului său forțat și zece meciuri din ultimele cinci săptămâni, care după pauză nu mai puteau ține pasul cu FCSB, care se odihnea de zece zile. Dennis MAN a declarat despre golul marcat pentru FCSB: „Știam că nu va fi un meci ușor, deoarece jucam cu o echipă potrivită. Am fost încă timizi în prima repriză, neputând juca propriul fotbal. Am discutat probleme importante în timpul pauzei și am reușit să preluăm controlul în continuare. “

Presa maghiară a mai scris despre prestația celor de la Sepsi, spunând că cei de la conducerea lui Sepsi, după ce așteptat în zadar toată ziua rezoluția asociației cu privire la dreptul lui István Fülöp de a juca, nu l-a putut desemna ca mijlocaș în finala de la Ploiești. În fundal este discrepanța dintre reguli, motiv pentru care Dinamo a apărat și semifinalele față de FCSB: conform regulilor generale de concurență, cartonașele celor mai buni 32 vor fi șterse la început, în timp ce conform regulilor disciplinare abia după optimi de finală. Philip a primit un cartonaș galben în a opta finală și runda de retrogradare a semifinalelor. „Este totul un râs. Au ridicat din umeri, deși am fost interesați și de e-mail și telefon”, a comentat Attila Hadnagy, directorul sportiv al Sepsi OSK, despre situație.

Detaliul pe care l-au remarcat toți suporterii

După cum au putut observa și junraliștii maghiar, dar și fanii, prima repriză a adus o situație echilibrată. Jucătorii lui Sepsi au reușit să forțeze FCSB-ul să înceapă cu pase lungi și de obicei inexacte, care nu au avut nicio șansă. Este adevărat, Sepsi nici măcar nu a avut asta parte de loviuturi pe poartă. În timpul pauzei, ambele echipe au trimis doi atacanți proaspeți, dar acest lucru a fost vizibil doar de partea bucureșteană: FCSB a câștigat din ce în ce mai des duelul din Piața Sf. George și a tras din ce în ce mai exact la poartta lui Niczuly Roland. Pe de altă parte, numai lovitura de cap a lui Pavol Safranko, care era cu mult mai sus, a putut fi numită o situație periculoasă la poarta FCSB. Apărarea lui Sepsi a adus în sfârșit mingea în fața adversarului: Radoszlav Dimitrov și Rasíd Buhenna înfundate în fața propriei porți, până când Dennis Man a reușit să intre în careu și a marcat ușor golul de 1-0, de altfel și singurl al partidei.