Ce a anunțat Vlad Gherman despre colegul lui din Sacrificiul de la Antena 1. Dezvăluiri despre Denis Hanganu

Serialul „Sacrificiul” în această seară este la final de sezon, iar toți cei au făcut parte din echipa de actori ai producției Antena 1, au regrete dar și bucurii după filmările la acest serial. Printre ei se numără și Vlad Gherman.

Cristina Ciobănașu, partenera de platou dar și de viață a lui Vlad, declara zilele trecute, într-un interviu la Observator Antena 1:

Vlad Gherman, îl joacă pe băiatul rău din serial, schimbându-și look-ul pentru a intra cât mai bine în pielea personajului.

„Trecerea de la Fructul Oprit la Sacrificiul a fost instantanee, am avut o pauză de două săptămâni în care noi a trebuit să ne schimbăm look-ul. La un moment dat era vorba să am un tatuaj. Eu voi juca personalul Amza Oprea. După vacanţă m-am îngrăşat”, a spus Vlad Gherman la Antena 1.

Și Vlad are amintiri frumoase de pe platourile de filmare al serialului ”Sacrificiu”, una dintre ele fiind legată de ”fratele” lui, Denis Hanganu, recunoscând acest aspect pe Instagram, într-o postare hazlie dar emoționantă, în același timp.

”Repede trece timpul atunci cand faci ce iti place! @hanganu.denis a fost colegul meu de facultate dar in perioada aia filmam si nu apucam sa merg foarte des!la cursuri. Cand am aflat ca vom lucra impreuna am fost extrem de fericit iar pe platourile de filmare suntem ca Stan si Bran. Stiam ca o sa fim frati in poveste dar nu mi-am imaginat ca o sa devenim frati si in viata de zi cu zi! ❤️ Ne vedem pentru ULTIMA OARA de la 20:00 in @sacrificiuloficial #friends #actors”