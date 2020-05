Ce a ajuns să facă „protejata“ lui Miron Cozma pentru bani. Bruneta este la capătul puterilor

Criza pandemică le-a încurcat planurile multor vedete, de la suspendarea concertelor până la a rămâne blocate peste hotare (cum este cazul Lorei și a iubitului ei). Printre acestea se numără și cântăreața Alya, „protejata“ lui Miron Cozma, care inițial a rămas blocată în Scoţia, după care în Marea Britanie. Plecată din țară pentru a face niște cursuri de specializare, tânăra a ajuns la fundul sacului și s-a văzut nevoită să muncească pentru a se putea întreține în continuare. Ce a ajuns să facă bruneta pentru bani, în cele ce urmează.

În anul 2016, Alya devenea cunoscută datorită hitului „Sexy Mama“, care a avut un succes internațional, după care a lovit din nou având inspirația de a face un cover după o melodie populară („Din bucata mea de pâine“, Ionela Prodan).

La începutul anului 2020, cântăreața a plecat în Scoția la un curs de specializare, fără ca măcar să bănuiască faptul că nu se va mai putea întoarce în țară în următoarele luni. Deoarece a întâmpinat probleme cu banii, tânăra a fost nevoită să lucreze ca femeie de serviciu pentru a-și putea acoperi cheltuielile.

„Situaţia a luat amploare şi am fost nevoită să închiriez ceva, pentru că nu puteam să plec din Scoţia. Am stat câteva săptămâni într-un orăşel, am ajutat locatarii dintr-un bloc unde am fost distribuită. Am ajutat şi am făcut curăţenie la ei. I-am ajutat cât am putut şi am făcut cumpărături pentru cei care aveau nevoie. Apoi am plecat în Marea Britanie, am reuşit să ajung pe undeva pe lângă Londra.

Am trecut prin multe, sunt praf emoţional, pentru că prin ce am trecut eu sper să nu mai fi trecut nimeni. M-au ajutat din ţară mama şi o prietenă foarte bună, care mi-au trimis bani, pentru că ai mei se terminaseră. Am găsit un hotel în care să stau, însă cum banii erau pe terminate am început să lucrez pentru ei, să fac curat, să spăl vase.

Este un mare haos în continuare şi nu ştiu când mă voi întoarce, sper să o fac cât mai repede, sper să înceapă zborurile din iunie, pentru că altfel mai stau blocată aici“, a mărturisit solista.