Ce a ajuns să facă Prințul Harry, după Megxit. A fost pus într-o ipostază uluitoare

Liderul trupei Bon Jovi a discutat recent despre colaborarea improbabilă cu Prințul Harry, într-un interviu dat celor d la The Chris Evans Breakfast Show With Sky. Știrile inițiale ale parteneriatului au apărut la începutul acestei săptămâni, când Duke of Sussex a împărtășit o conversație între cei doi pe rețelele de socializare.

Ce a ajuns să facă Prințul Harry, după Megxit

Fanii trupei nu s-arfi gândit că următoarea colaborare muzicală a lui Jon Bon Jovi ar fi cu Prințul Harry. Muzicianul, în vârstă de 57 de ani, a vorbit miercuri despre proiectul său alături de figura regala britanică, în vârstă de 35 de ani, la „Chris Evans Breakfast Show with Sky”.

Bon Jovi intenționează să reînregistreze single-ul său „Unbroken” din 2019 pentru Jocurile Invictus din acest an, care este un eveniment sportiv de caritate pentru militari și femei răniți pe care prințul Harry l-a creat și îl și organizează. Versiunea originală a melodiei a apărut ca parte a documentarului To Be of Service, care urmărește viața veteranilor militari care trăiesc cu PTSD. De data aceasta, acesta va fi ușor repurizat ca imn caritabil pentru viitoarele Invictus Games 2020 o competiție în stilul paralimpic pentru membrii serviciului militar.

A fost pus într-o ipostază uluitoare

Vestea i-a luat prin surprindere pe fanii trupei americane de pop-rock, dar și pe cei ai Prințului Harry, dar acum curiozitatea va și mai mare deoarece veleitățile muzicale ale prințului nu au fostfăcute publice până la acest moment. Așa că, odată ce va fi dată publicități melodia revizuită, fanii vor descoperi dacă Harry are tot ce trebuie pentru a-și regândi cariera și să se îndrepte sau nu către muzică.

„[Prințul Harry] a spus da și s-a blocat acum, așa că o facem. O să-i iau o tamburină și voi vedea ce are de gând.”, a spus Bon Jovi. Cei doi sunt programații să se întâlnească și să înregistreze piesa vineri la nimeni alta decât celebrul studioAbbey Road Studios, loc de pelerinaj artistic pentru marile vedete ale muzicii internaționale, plecând de la The Beatles și până la Edd Sheran.