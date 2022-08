Cazarea în Bali a ajuns un chilipir. Cât costă o noapte la un hotel de lux, cu condiții regești. E mai ieftin ca în România

Deși sezonul estival se apropie de final, turiștii încă mai călătoresc în diverse locații din jurul lumii. Este și cazul unei tinere care a ales ca destinație de vacanță insula Bali. Nu este prima persoană care susține că viața aici este mai ieftină decât în România, însă nu multora le vine să creadă. Vezi cât costă cazarea în Bali.

O tânără româncă i-a luat prin surprindere pe internauți când a dezvăluit cât costă cazarea în Bali. Într-un material pe care l-a publicat pe platforma de socializare TikTok, românca a împărtășit cu comunitatea sa câți bani a plătit pentru a-și petrece vacanța în această destinație.

Nu multora le-a venit să creadă câți bani a scos turista din buzunar pentru o noapte de cazare în Bali. Cu toate că a ales o zonă de lux, cu peisaje de vis și facilități pe măsură, costul pe care a trebuit să îl achite a fost mult sub așteptările internauților. Potrivit turistei, o noapte de cazare în Bali a costat-o 23 de euro, echivalentul sumei de 115 lei.

De altfel, nu este prima dată când internauții vorbesc despre costul vieții din Bali, care este mai scăzut decât în țara noastră. Recent, un român care de profesie este consultant marketing, a dezvăluit ce sume a trebuit să plătească pentru a trăi timp de două luni pe insula indoneziană.

Totul a pornit ca un experiment, potrivit relatărilor sale. A ajuns în Bali, acolo unde a descoperit repede că, într-adevăr, poate să ducă o viață mult mai ieftină decât în România. Chiar dacă te deplasezi greu în regiune, dacă nu dispui de un scuter, costurile sunt mai mici decât în țara noastră.

„Stau de două luni aici și uite care sunt costurile! Pe cazare am dat 340 de euro pe lună, adică 10 / 12 euro pe noapte. Pe scuter am dat 100 de euro pe lună, benzina este 50 de cenți, cam 2,5 lei. Am făcut 1000 de km cu scuterul luna trecută și am plătit benzină 20 de euro.

Mâncarea este foarte ieftină, dacă mănânci mâncare indoneziană sau comanzi la restaurantele lor locale. Vine cam 3 -4 euro pe de persoană”, a transmis românul.