Caz șocant la Constanța. Fetiță, refuzată de mai multe spitale după ce a înghițit o monedă. De ce nu au vrut medicii să o primească

Deși suntem într-o perioadă extrem de grea și încercată, cadrele medicale par să fie atât de speriate de noul coronavirus, încât le închid ușa în nas cazurilor de viață și de moarte. Aceasta este și situația unei mame din Schitu, județul Constanța, care a bătut disperată la ușa a două spitale pentru a-și salva fiica. La o zi după ce mama aflase că este infectată cu COVID-19, fetița a înghițit o monedă, motiv de disperare pentru întreaga familie.

Mama fetiței de trei ani trebuia să plece în străinătate, motiv pentru care și-a făcut un test pentru COVID-19. Acesta a ieșit negativ, ceea ce a schimbat complet planurile familiei. Între timp, micuța de trei ani a înghițit o monedă, iar mama s-a mobilizat imediat pentru a-și duce copilul la spital.

Prima încercare, prima ușă închisă. Duminică seară, fetița în vârstă de 3 ani și 7 luni a înghițit moneda, iar mama a apelat la 112. După o consultație, cadrele medicale de pe Ambulanță au transportat-o pe copilă la Spitalul Muncipal din Medgidia, spital dedicat persoanelor cu COVID-19. Aici medicii au refuzat să o primească pe micuță, pe motiv că nu-i pot face radiografie.

Mama și copila au fost transportate de urgență, cu aceeași ambulanță, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde au fost și aici refuzate, de data aceasta, pentru că mama era infectată cu noul coronavirus.

În urma evenimentului înfricoșător, femeia a povestit cum a stat în Ambulanță de la 00:30 dimineața, până la 03:30 pentru a se ruga de medici ca fetița sa să fie consultată. În cele din urmă, aceasta a sunat la DSP, iar după o oră a fost primită cu greu și monitorizată superficial. Medicul a refuzat să vadă copilul, dar în schimb i s-a făcut o radiografie. Mai mult, cadrele medicale i-au spus femeii să apeleze la serviciul de sănătate privat pentru investigații suplimentare.

În urma evenimentului marcant, femeia a povestit presei locale experiența trăită, în speranța că nu vor mai trece și alți părinți prin clipele de coșmar pe care le-a trăit în urmă cu două zile.

„Și Spitalul Județean Constanța a refuzat să mă primească, deoarece eu eram testată pozitiv. De la 00.30 noapte și până la 03.30 am stat în ambulanță, în fața Spitalului Județean, și ne rugam cu toții de medicii de la Spitalul Județean să ne primească, dar dânșii tot refuzau.

Am sunat la D.S.P. (Direcția de Sănătate Publică Constanța – n.r.) și într-un final am fost primiți dimineața la 04.30. Medicul din Urgența Constanța nu ne-a văzut (a refuzat), i-au făcut o radiografie fetiței și eu am cerut să îi facă un eco, dar dânsa a refuzat.

M-am rugat de asistentă de trei ori să îi spună doamnei doctor ca eu nu pot ieși din casă și am nevoie de un eco pentru copil, dar doamna doctor a spus că trebuie sa îi fac investigații la privat. Am sunat la D.S.P. și într-un final i-au făcut și un eco copilului”, a povestit femeia, potrivit focuspress.ro.