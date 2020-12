Caz șocant la Brașov. Pacientă infectată COVID-19 în spital, strigăt disperat de ajutor înainte să moară: „Mamă, nu mai pot să respir”

Mii de români s-au plâns în această perioadă greu încercată de neregulile observate în spital, după ce și-au internat rudele, și de cele mai multe ori, le-au luat acasă în sicrie. Cel care își plânge astăzi mama moartă este Constantin Păun, un fiu care a făcut tot ce i-a stat în putere să-și țină mama departe de virsul ucigaș. El a reușit, însă sistemul medical românesc a dat greș rapid.

Constantin Păun este unul dintre sutele de români care și-au scris povestea nefericită către povesteamea@antena1.ro, acolo unde oamenii doresc să facă publică nedreptatea și bătaia de joc cu care sistemul medical românesc tratează viețile oamenilor. Cu toții am înțeles că este o situație grea, o presiune extremă pentru medici, dar cum putem înțelege atunci când persoanele dragi sunt victimele directe ale neglijenței?

De multe ori, pe lângă tot efortul depus de multe cadre medicale (cărora le suntem veșnic recunoscători), există și personal care nu-și arată câtuși de puțin interesul și atenția față de pacienți.

Acesta este cazul unei doamne din Brașov, pacientă cu probleme neurologice grave, care nu a fost tratată nici pentru afecțiunea de care suferă, iar ulterior, nici pentru COVID-19. Fiul femeii de 62 de ani cere dreptate pentru incompetența și ignoranța de care mai multe spitale au dat dovadă într-o scurtă perioadă de timp.

Începând cu 24 noiembrie, atunci când femeia a avut nevoie să fie internată, Constantin Păun a fost detectiv, fiind atent la tot ce mama sa a solicitat, dar și la tot lanțul de evenimente nefericite pentrecute în urma transferurilor de la un spital la altul.

Astfel, la scurt timp după ce a fost internată la Spitalul Judeţean Braşov, femeia a fost mutată la Spitalul Astra din Braşov, acolo unde s-a și infectat de COVID-19.

Fiul femeii a povestit în continuare pentru antena1 că mama sa îi cerea ajutorul, fără vlagă, spunându-i că nimeni nu se ocupă de ea și că nu poate respire. Femeia a cerut, de asemenea, apă și un medicament de 40 de bani pe care spitalul nu îl avea.

„La un moment dat, într-o seară mi-a zis: „mamă, nu mai pot să respir”. Adu-mi un miofilin. I-am spus să ceară de la o asistentă. „Păi nu am cui şi am spus deja şi au spus că nu au Miofilin”. N-au avut o pastiluţă care costă 40 de bani. Mă sună să-mi spună: „te rog frumos pune-mi un bidon de apă cu dop”, pentru sportivi ca să nu dea pe ea când bea, „să am şi eu apă să o ţîn lângă mine în pat că nu are cine să-mi dea apă”, a mai povestit acesta.