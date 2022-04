Caz șocant în Galați. Doi copilași au ajuns cu arsuri grave la spital după explozia unui aragaz. Ce au vrut să facă micuții

Un eveniment teribil a avut loc în Galați, acolo unde doi frați de 9 ani, repsectiv 10 ani au ajuns în stare gravă la spital după ce aragazul din bucătăria familiei a explodat. La fața locului s-a prezentat de urgență o echipă de medici, care a constat situația și a preluat victimele cu arsuri pe 30% din suprafața corpului.

Doi frați de 9 și 10 ani au fost transportați la spital cu arsuri pe față și membrele superioare, după producerea unei explozii puternice în apartament. În urma unui apel la 112, la fața locului s-au prezentat patru autospeciale şi două echipaje SMURD de la Detașamentul de Pompieri Galați.

Potrivit ISU Galaţi, explozia a avut loc în blocul J3 din Micro 20, într-un apartament de la parter. Copiii răniţi au fost transportaţi de urgență la Spitalul de Pediatrie din Galaţi, acolo unde au fost preluați în cel mai scurt timp de medici. Micuții se aflau singuri în casă, părinții fiind la serviciu. Potrivit pecialiștilor, explozia a fost determinate de acumularea de gaz de la un aragaz.

Cei care au alertat autoritățile au fost vecinii, speriați de bubuitura auzită de la apartamentul în care s-a produs explozia. Potrivit apropiaților, copiii doreau să-și fiarbă niște crenvuști, moment în care s-a produs tragedia.

„S-a auzit o bufnitură, copiii țipând în casă. Am bătut la ușă, i-am scos afară, am închis gazul, am închis lumina. Și am stins, că luase foc o găleată de gunoi, din mască. Au venit pompierii între timp și au intrat peste mine și unul dintre ei spune „Uite, cuptorul era deschis”, a transmis un vecin, potrivit stirileprotv.ro.