Caz șocant în Bacău. Femeie concediată, după ce patronul a aflat că fiica sa are COVID-19: „M-au dat afară ca pe un câine”

Nedreptățile se țin lanț în țara noastră, astfel că situații total neașteptat par să ne lovească la fiecare pas. Un caz absolut șocant este cel al unei femei din Bacău, care a fost dată afară de la locul de muncă după ce a intrat în izolare. Femeia aflase de curând că fiica sa fusese testată pozitiv cu COVID-19.

O femeie care a aflat că fata sa a fost testată pozitiv cu COVID-19 a sunat la DSP pentru a afla ce are de făcut. Aceasta a fost sfătuită să intre în izolare, fiind contact direct cu un pacient infectat cu noul coronavirus, ceea ce a și făcut.

Imediat după recomandarea DSP-ului, Simona R a trimis o înștiințare angajatorului prin care îi transmitea cele petrecute, cu mențiunea că în perioada 13-26 august nu va putea ajunge la muncă, aflându-se în izolare, urmând să-i aducă adeverința doveditoare când va reveni.

Aceasta a povestit pentru Ziarul de Bacău șocul pe care l-a trăit când a aflat că în absența sa i s-a desfăcut contractul de muncă. Potrivit acesteia, angajatorul și-a explicat gestul motivând că femeia nu a mai venit la muncă și fiind în perioada de probă avea acest drept, contractul încheindu-se unilateral.

„Imediat ce am aflat de rezultatul pozitiv al fiicei mele, am sunat la DSP care mi-a spus că trebuie să mă carantinez întrucât locuiesc împreună cu ea, ceea ce am și făcut, m-am izolat alături de soțul meu.

Am anunțat angajatorul că în perioada 13-26 august nu voi putea merge la serviciu fiind în izolare, urmând ca după aceste zile să iau de la medicul de familie un certificat doveditor.

Pe 27 august m-am prezentat la serviciu, ca să aflu că al meu contract de muncă a fost încheiat în data de 18 august, pe motiv că am lipsit. A fost un șoc mai ales că abia mă angajasem. M-au dat afară ca pe un câine”, a povestit Simona R pentru Ziarul de Bacău.