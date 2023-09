Cauza reală a morții pompierului care a ridicat autorizația stației GPL de la Crevedia. Un martor cheie povestește ultimele minute din viața fostului șef ISU

Poliția a declanșat o anchetă pentru a elucida circumstanțele misterioase care înconjoară moartea lui Bogdan Georgian Pușcoi, fostul șef al Serviciului Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița. Acesta a decedat într-un accident rutier ciudat care a avut loc într-un poligon pentru motociclete, în comuna Ulmi.

Pompier și fost șef ISU Dâmbovița, Bogdan Pușcoi era cunoscut pentru faptul că, în urmă cu trei ani a semnat autorizația pentru stația GPL din Crevedia, care a fost implicată într-o explozie devastatoare pe data de 26 august.

La acel moment, pompierul ocupa funcția de șef al Serviciului Prevenire și avea atribuția de a verifica și elibera astfel de autorizații. Din cauza neregulilor identificate, în 2020, bărbatul a decis să ridice autorizația de funcționare a stației GPL. Cu toate acestea, în condiții necunoscute pentru moment, stația de la Crevedia a continuat să funcționeze, iar în urmă cu două săptămâni, inevitabilul s-a produs, iar cele două explozii izbucnite acolo au generat tragedii uriașe, cu pierderi de vieți omenești și mai mulți răniți.

La o săptămână după tragedia de la Crevedia, Bogdan Georgian Pușcoi și-a găsit sfârșitul într-un alt incident tragic și enigmatic. El se afla pe o motocicletă împreună cu instructorul său, atunci când, într-un mod inexplicabil, fostul colonel a pierdut controlul motocicletei și s-a izbit violent într-un zid, suferind leziuni fatale.

Poliția a deschis o anchetă pentru a afla circumstanțele exacte ale accidentului și dacă există sau nu suspiciuni de vreo acțiune criminală. Această poveste tragică ridică multe semne de întrebare și continuă să fie subiect de cercetare intensă. De asemenea, pe internet au apărut diverse speculații privind moartea suspectă bărbatului, fiind vehiculate zvonuri legate de ”aranjarea acestui accident”.

Bogdan Georgian Pușcoi se afla într-un poligon pentru șoferi de moto, la primele ore de condus, dar nimic rău nu prevestea că are să se întâmple. Mai mult, instructorul Stelian Duţă a povestit că acesta a petrecut aproximativ jumătate de oră explicând elevului (pompierului) manevrele și elementele de bază ale condusului.

În timpul lecției, instructorul îi arătase cum să controleze accelerația, explicându-i că aceasta este o parte crucială a condusului. Cu toate acestea, în ciuda avertismentelor și instrucțiunilor, elevul a accelerat brusc, neținând cont de nicio îndrumare a instructorului.

„Am stat jumatate de ora cu el i-am explicat tot. Am vorbit de manevrarea acceleratiei ca de acolo pleaca problema. I-am zis ca nu ne trebuie la prima ora.. bun, facem proba. Pornim motorul, i-am aratat de 2 ori, i-am zis mare atentie ca e puternica are 90 de cai putere.

În continuare, instructorul a povestit cum au avut loc momentele dinaintea tragicului accident. Stelian Duță povestește că a exersat cu Bogdan Pușcoi inclusiv conducerea în condiții de înclinare, precum și oprirea și pornirea corectă a motorului. Totul părea să decurgă normal până când, într-un moment neașteptat, elevul a comis o greșeală gravă.

În timpul unei încercări de a reporni motorul și de a părăsi locul, elevul a apăsat din greșeală pedală de accelerație în loc de ambreiaj. Acest lucru a dus la accelerarea bruscă a vehiculului și la pierderea controlului asupra acestuia. Instructorul a încercat disperat să oprească motocicleta, dar a fost în zadar, iar vehiculul a parcurs o distanță semnificativă înainte de a se lovi de un gard, impact ce i-a adus moartea șoferului.

„Eram la inclinatie, stanga dreapta, da?! Am facut si proba cu inclinatia, totul ok. Apoi cu casca, nu sa ne intelegem, de 3 ori am repetat ii dam drumul usor, ce parere aveti? Zice da, hai repetam la rece repetam ce avem de facut. Ce facem?

Pornim motorul, ce facem ca sa plecam il pornim, tragem ambreiajul si il eliberam usor, fara acceleratie, pleaca in relanti, dupa care zic hai sa pornim, am pus contactul hai sa pornim, mergand pe langa el, zic foare bine, la un moment dat nu stiu ce s-a intamplat cu el, nu stiu ce s-a intamplat ca a pus mana unde nu i-am spus, a bagat mana in acceleratie…

Nu stiu..nu mai zic, nu stiu ce a fost in capul lui, dati-i drumul la accelaratie, m-am dus taras!!!! 15 20 m, am tras asa stanga sa il dau gramada, si tot nu iesea din acceleratie, mi-a scapat din mana, m-am dus 10-15 metri, si aia a fost toata treaba s-a proptit in gard, mai domnisoara nu stiu….Dumnezeu cu mintea lui, s-o fi pierdut, dar nu am vazut sa tremure la plecare ca era totul palpabil, era agitat?? Nu era!!!!!! Era foarte degajat, ca daca il vedeam agitat, nu aveam cum sa il las!!!!