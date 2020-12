Câți români au murit în octombrie 2020, de fapt. Cifrele sunt alarmant de mari

Criza epidemiologică generată de noul virus a răpus multe vieți în România. O statistică recentă INS arată că, în realitate, numărul deceselor a crescut exponențial în ultimele luni. Cifra alarmantă este cu atât mai tragică, cu cât se anunță o nouă creștere.

La nivel global pandemia generată de noul virus a luat viețile a peste 1.500.000 de oameni. Din păcate datele cresc de la o zi la alta. Într-o statistică publicată recent de INS aflăm că România a avut un record al numărului deceselor în luna octombrie.

Conform INS, în luna octombrie România a înregistrat 27.491 decese. În comparație cu luna septembrie, cifra se ridică cu peste 5,500 de cazuri șl, în raport cu anul 2019, în aceeași perioadă, cu 6.412 mai multe decese.

”În luna octombrie 2020 s-a înregistrat naşterea a 16.546 copii, cu 1.490 mai puţini copii decât în luna septembrie 2020. Numărul deceselor înregistrate în luna octombrie 2020 a fost de 27.491. C 5.518 decese mai multe decât în luna septembrie 2020. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna octombrie 2020, a fost de 107 copii, în creştere cu 3 decese sub 1 an faţă de luna septembrie 2020.

Comparaţia cu luna precedentă este afectată de faptul că înregistrările statistice ale fenomenelor demografice înregistrează un decalaj de la o lună la alta, din cauza faptului că există fenomene demografice produse în ultimele 4-5 zile ale lunii curente, care se înregistrează preponderent în luna următoare”, arată datele INS.