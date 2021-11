Câți români au fost vaccinați cu cel puțin o doză, de fapt. Valeriu Gheorghiță a spus cifra exactă

România se află în continuare într-un scenariu sumbru, astfel că peste 1900 de persoane se află în stare critică la Terapie Intensivă, în timp ce alte sute de cetățeni mor zilnic. Coordonatorul campaniei de vaccinare a transmis în acest weekend numărul exact al persoanelor vaccinate, cât și procentul reprezentat de aceștia. Din păcate, numărul este mai încurajator față de lunile anterioare, dar insuficient pentru a scăpa rapid de agresivitatea acestui val patru.

România este una dintre țările cu cel mai mic procent de vaccinare, astfel se explică explozia cazurilor și a deceselor Covid-19 zilnice. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a transmis că, până în acest moment, au fost administrate 13 milioane doze de vaccin, ceea ce înseamnă că cel puțin 7,2 milioane de persoane au primit cel puțin o prima doză de vaccin, dintre care, 6,4 milioane au fost imunizate cu doza complete și aproape un milion a primit și cea de-a treia doză.

De asemenea, medicul a transmis un mesaj către românii vaccinați cu Johnson&Johnson. Începând de astăzi, 8 noiembrie toate persoanele vaccinate cu acest ser vor putea să primească doza booster, fie ea cu un vaccin ARN mesager, fie chiar cu vaccinul inițial.

De asemenea, medicul Valeriu Gheorghiță recomandă vaccinarea în același ritm până la finalul anului, astfel încât procentul persoanelor vaccinate să ajungă la 55% și împreună cu cei care au trecut deja prin boală să se poată obține o imunizare colectivă de 75%.

“Dacă menţinem ritmul actual de vaccinare până la finalul acestui an am putea să ajungem la peste 9,5 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă peste 55% rată de vaccinare din populaţia eligibilă a României peste 12 ani. Aşa încât împreună cu persoanele care au fost infectate, care au trecut prin boală, am putea să ajungem la finalul acestui an la o imunitate de grup de peste 75%”, a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare, potrivit News.