Câți copii are Mirela Vaida. Cine este soțul celebrei prezentatoare de la Antene

Este una dintre cele mai cunoscute figuri feminine care apar pe micile ecrane. Deși este expusă public prin prisma meseriei, puțini știu cine este partenerul său de viață. Câți copii au Mirela Vaida și Alexandru. Cei doi soți sunt căsătoriți din anul 2009. Foto

Este aproape imposibil să nu-i fi auzit numele până astăzi. Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Prin prisma activității profesionale pe care o desfășoară are parte de multă recunoaștere. Viața personală și-o ține însă departe de lumina reflectoarelor.

Mirela Vaida este căsătorită cu Alexandru Vaida din anul 2009, cei doi formând unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. I-a cerut să-i fie soție într-un mod inedit, la semafor. Blocat în trafic timp de 40 de minute, cuplul a pus cap la cap toate detaliile în mașină, inclusiv lista de invitați la nuntă.

Puțini știu cine este partenerul de viață al Mirelei Vaida. Dacă ea este cunoscută de mulți români, el este un tip mai retras. Alexandru Vaida călătorește foarte mult datorită meseriei sale. Bărbatul deține funcția de director comercial la o companie cu sediul în Sibiu și nu îi place deloc să fie în centrul atenției.

„Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. Are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine, pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană publică, respect treaba asta”, a spus Mirela Vaida despre soțul ei, în urmă cu mai mult timp.