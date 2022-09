Câți copii are Camilla Parker, noua Regină Consoartă. Cum arată aceștia și cu ce se ocupă

Câți copii are Camilla Parker? Aceasta este este soția Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, fiul Reginei Elisabeta a II-a. Camilla Parker a mai fost căsătorită odată, înainte de mariajul cu Regele Charles. Ea s-a iubit cu Andrew Parker Bowles, cel care i-a dăruit doi copii.

Câți copii are Camilla Parker?

Camillar Parker este a doua soție a Regelui Charles al III-lea. Aceasta are doi copii, însă din prima căsnicie. În momentul de față, Camilla deține titlurile de Regină Consoartă, Ducesă de Cornwall, Ducesă de Rothesay și Contesă de Chester.

În anul 2005, pe atunci prințul Charles, și-a unit destinul cu Camilla Parker Bowles, devenind tatăl vitreg al celor doi copii din prima căsătorie a acesteia cu Andrew Parker Bowles. De asemenea, ea a devenit mama vitregă a prinților Harry și William.

Cel mai mare copil al Camillei este Tom Parker Bowles. Acesta s-a născut pe data de 18 decembrie 1974. Acum lucrează ca și editor culinar, însă în trecut a avut probleme cu consumul de droguri.

„Am fost obraznic, am petrecut puțin cam tare. Când eram mai tânăr, am fost concediat tot timpul”, declara Parker Bowles într-un interviu despre cariera sa. „Dar îmi plăcea să mănânc și puteam aproape să înșir o propoziție, așa că m-am gândit că aș putea scrie despre mâncare.”, mai adăuga acesta.

Tom are acum 47 de ani și este autorul mai multor cărți de bucate. De asemenea, a fost critic de restaurante în The Mail on Sunday, a colaborat cu Esquire UK și a fost jurat în mai multe emisiuni culinare.

S-a căsătorit în anul 2005 cu Sara Buys, editor de modă, având acum doi copii. Lola s-a născut în octombrie 2007, iar fiul lor, Freddy, s-a născut în februarie 2010. Între timp, Tom și Sara s-au despărțit.

Laura Lopes, fiica Reginei Consoartă

Laura Lopesc s-a născut de Anul Nou în 1978 și este cel mai mic copil al Camillei, în același timp și singura fiică. Aceasta a urmat cursurile unui internat catolic în copilărie, apoi cursurile Universității Oxford Brookes, înainte de a se lansa într-o carieră în domeniul artelor.

Laura a condus Space Gallery din Londra, iar în anul 2005 a creat Eleven, o galerie de artă plastică din Belgravia. În anul 2006 s-a căsătorit cu Harry Lopes, un fost model Calvin Klein, care a devenit contabil autorizat. La nunta celor doi au fost prezenți prinții William și Harry.

Laura și Harry au acum trei copii. Unul dintre aceștia este Eliza, care s-a născut în anul 2008. Cuplul mai are și doi băieți gemeni, Gus și Louis, care s-au născut în decembrie 2009.

Vor primi Tom și Laura titluri după moartea Reginei Elisabeta a II-a?

Regina Elisabeta a II-a a murit pe data de 9 septembrie, la vârsta de 96 de ani, după 70 de ani de domnie. Următorul la tron este prințul Charles, acum Regele Charles, soțul Camilliei, însă ce titlul vor primi cei doi copiii ai Reginei Consoartă?

Tom și Laura nu vor primi niciun titlu, potrivit regulilor și regulamentelor regale oficiale. Conform acestora, se poate deveni membru al familiei regale doar prin naștere sau căsătorie. Prin urmare, copiii Camilliei nu vor primi niciun titlu sau privilegiu regal.