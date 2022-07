Câți bani încasează un polițist din Buzău de pe urma postărilor sale pe YouTube. Suma este colosală

Un polițist din Buzău a decis să-și mărească veniturile și să se alinieze noilor trenduri, astfel că s-a apucat să creeze conținut original pe care să îl publice pe YouTube. Bărbatul, angajat în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor, Poliția Municipiului Oradea, a explicat recent pe contul său, ce venituri suplimentare a câștigat din vlogging și cum a reușit să obțină un venit substantial pe lângă cel câștigat de pe urma meseriei pe care o practică. Cum a fost posibil?

Tavi Perțea este angajat al Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor, dar și un vlogger care începe să devină din ce în ce mai popular, având în vedere că are deja 130.000 de persoane care îi urmpresc activitatea pe YouTube. Acesta a povestit recent câți bani a câștigat de la începutul pandemiei, de când s-a gândit să-și mărească veniturile.

Potrivit polițistului, în primele opt luni din pandemie, postările sale nu i-au adus niciun ban, iar ulterior, succesul nu a întârziat să apară. Așa se face că, la începutul anului 2021, Tavi Perțea a începit să se bucure d eprimele câștiguri, care i-au adus mari satisfacții și l-au motivat să continue pe această cale.

Astfel, Tavi a reușit să câștige de pe urma postărilor sale de vlogger, aflat la început de drum, 41.000 de lei, adică jumătate din veniturile de polițist. Acesta se arată surpins de ușurința cu care se pot câștiga bani frumoși din online, față de meseria sa, care presupune riscuri uriașe și mult studiu în spate.

„Pentru a ajunge polițist am stat patru ani în liceul de Poliție, apoi am mai stat trei ani de zile în Academia de Poliție. Ulterior am fost polițist, de multe ori mi-a fost pusă viața în pericol și câștig maximum 6.000 de lei. Pe YouTube, singurul risc e să fiu jignit în comentarii, în rest nu am niciun risc. Ceva nu pușcă. Undeva nu se leagă lucrurile. Este prea mare venitul din YouTube sau este prea mic salariul de polițist?”, și-a întrebat Tavi Perțea fanii de pe YouTube.