Câți bani costă rochiile lui Carmen Iohannis. Nimeni nu știa cât de accesibile sunt

Carmen Iohannis a fost în centrul atenției de când soțul ei și-a început mandatul de președinte al României. Prima Doamnă a fost des criticată la început pentru alegerile vestimentare, dar, de câțiva ani încoace, pare că a atins colaborările potrivite, fiind mai mult lăudată decât dezapreciată pentru aparițiile sale. Toate…cu un preț, dar nu unul mare, ba chiar accesibil.

Carmen Iohannis, emblema modei accesibile. Rochiile Primei Doamne costă puțin

După ce a ajuns Prima Domană a României, Carmen Iohannis a început să colaboraze cu trei creatori de modă români: Alexandru Ciucu, Eli Lăscan și Stephan Pelger. De câțiva ani, Carmen Iohannis poartă și creații marca Andreea Tincu. De exemplu, la cea mai recentă apariție publică, soția președintelui a atras toate privirile ca un magnet cu o rochie simplă, cu bun gust și un preț accesibil.

Prezentă la un eveniment prestigios din Germania, unde Klaus Iohannis a primit premiul ”Otto cel Mare”, aceasta a îmbrăcat o rochie albă cu un pardesiu din brocart italian, mătase și bumbac, în prima parte a zilei, semnată Andreea Tincu. În a doua parte a zilei, a ales o rochie din brocart prețios, cu incrustații de mătase, la care a accesorizat o pereche de pantofi și aceeași geantă regăsite în ținuta de zi.

Rochia a costat 1.250 de lei, iar pardesiul 1.000 de lei. Ambele piese vestimentare purtate de Carmen Iohannis pot fi achiziționate de către oricine, fiind disponibile pe site-ul oficial al creatoare de modă Andreea Tincu.

Doamna Iohannis își caută stiliștii

„Eu am fost cea care am contactat-o pe Doamna Iohannis și i-am propus să poarte ținute create Andreea Tincu și să sprijine astfel creativitatea românească. Nu este vorba despre nici un angajament, plată sau alte chestiuni de ordin material. Ținutele respective fac parte din colecții proprii sau sunt modele create pentru anumite evenimente și absolut toate se returnează după ce sunt purtate.

După cum veți vedea pe parcursul colaborării, voi pune aceste ținute spre vânzare, iar 60% din prețul lor va fi virat -exclusiv din dorința mea- către o asociație caritabilă, al cărei nume îl voi face public la momentul respectiv. Oricine va dori să achiziționeze aceste ținute este liber să o facă. Restul de 40% reprezintă impozit & tva. În plus, oferă și un ajutor, poate nu foarte mare, dar important pentru cineva care are nevoie”, a explicat creatoarea de modă Andreea Tincu pe blogul său.