Câţi bani cheltuit George Simion pentru nuntă, de fapt. Mireasa e plimbată cu Dacia Logan, însă suma investită în eveniment ar fi uriaşă

Astăzi are loc nunta lui George Simion și Ilincăi Munteanu. Cei doi își vor uni destinele în satul Oveselu, comuna Măciuca, județul Vâlcea. Sunt așteptați peste 10.000 de oameni, iar intrarea se face doar pe baza unor brățări, însă cât a cheltuit parlamentarul AUR pentru acest eveniment?

Nunta lui George Simion are loc astăzi, iar acces la eveniment vor avea doar cei care au primit brățări speciale, acestea fiind inscripționate cu motive tradiționale pe care scrie numele celor doi îndrăgostiți și mesajul „Uniți de iubire”.

Invitații vor avea parte de mâncare tradițională, grătar de berbecuț, porc și mititei. Berea și vinul vor fi oferite în aceeași zonă unde se servește și mâncarea. De asemenea, la nuntă vor fi prezenți diferiți artiști celebrei, precum: Sofia Vicoveanca, Theo Rose, Surorile Osoianu, Plăieșii, Sava Negrean Brudașca și mulți alții.

Parlamentarul a anunțat că întreaga nuntă a costat 12.000 de euro. Parlamentarul susține că o parte din acești bani provin din donații sau cadou de la nași. De asemenea, acesta a precizat că a cumpărat foarte multe legume, în valoare de 7.000 de lei.

„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, a spus George Simion la Realitatea Plus.