Câți bani câștigă Ianis Hagi, de fapt, la Glasgow Rangers. Scoțienii au făcut topul

Ianis Hagi, vedeta celor de la Glasgow Rangers, are un statut important la echipa scoțiană. Încă din vară, tânărul număr 10 a fost bine primit iar fanii scoțieni i-au acordat girul de încredere. Încă de la debut a fost văzut ca un promițător component al echipei, numai că ultimele prestații au cam dezamăgit.

Ianis Hagi, câștiguri substanțiale, pentru vârsta sa

În luna mai a acestui an, Glasgow finaliza contractul cu internaționalul României, după ce presa scoțiană anunța o mutare permanentă pentru tânărul de 21 de ani. Ianis fusese luat cu împrumut în ianuarie, marcând trei goluri în primele sale 12 meciuri.

Prestațiile de atunci l-au convins pe Gerard să definitiveze aducerea tânărului la lot. La acel moment, presa din Scoția vorbea de plata a 3 milioane de lire sterline pentru definitivarea contractului. La această sumă dacă adăugăm și salariul primit, suma este aproape dublă.

Presa scoțiană a făcut un top al celor mai bine plătiți jucători de la Glasgow. În acest top îl regăsim pe tânărul Ianis Hagi pe un loc patru. Conform topului făcut de presa scoțiană, aflăm că tânărul Ianis Hagi primește săptămânal aproximativ 19.200 lire sterline.

Dacă luăm în calcul media celorlalți jucători din lot, vom constatat că Ianis este printre cei mai bine plătiți jucători din lotul celor de la Glasgow. Cu alte cuvinte, salariul anual al tânărului Ianis Hagi se ridică la suma de 1.196.000 de lire sterline.

Media pe săptămână a unui salariu la Glasgow este de 12.495 lier sterline, adică 649.771 de lire sterline pe an. Alături de el mai sunt Jermain Defoe cu 3.38 milioane lire sterline pe an, Alfredo Morelos cu 1.71 milioane lire sterline pe an și Connor Goldson cu 1.4 milioane lire sterline pe an.

Pe ultimul loc în acest clasament se regăsește Borna Barisic cu 0.93 milioane lire sterline pe an. Suma totală a salariilor achitate lotului celor de la Glasgow se ridică la aproximativ 20 de milioane de liere sterline pe an.

Ianis are talent și cu viitor strălucit în fotbalul internațional

Talentul este clar de partea tânărului Hagi jr., dar mai ales în climatul actual, este o sumă mare de bani pentru un jucător de vârsta lui. Vârsta lui le oferă cel puțin șansa de a-l vinde în cele din urmă pe o sumă acceptabilă.

Dar în cazul în care prestațiile sale nu vor da randament, ar putea ajunge să fie o greșeală costisitoare din partea lui Ross Wilson și a colegilor, spune presa scoțiană. La ultimul meci din Europa League, cel împotriva celor de la Lech Poznan, Glasgow a câștigat cu scorul de 1-0. Un meci câștigat greu, iar prestația lui Ianis a fost una criticată aspru de presă și taxată și de fani.