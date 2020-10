Câți bani câștigă acum Marian Vanghelie. Ce s-a întâmplat cu ceasurile lui de 100.000 de euro

Marian Vanghelie a fost considerat mereu un om foarte bogat, iar declarația lui de avere a fost mereu punctul nevralgic al multor polemici. „Stângeam două genți de bani pe zi, aranjați cu banderolă, că mai depuneam și la bancă. Nu puteai să îi ții mereu după tine în portbagajul mașinii. Se vindea tot”, spunea fostul primar al sectorului 5 în anul 2000. Politica i-a adus faimă, i-a adus avere, dar și dosare la DNA, o perioadă de patru luni petrecută în închisoare și alte șase luni în arest la domiciliu. Deși a pierdut multe, vorbește ca un invincibil despre sursele de venit din prezent, susținând că „fac bani și când dorm”.

Marian Vanghelie face bani și când doarme. Cât câștigă și ce s-a întâmpla cu ceasurile lui de 100.000 de euro

Marian Vanghelie a fost prezent în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, în cadrul căreia a răspuns la întrebări picante despre evoluția sa în politică, evenimentele tulburătoare din această sferă care l-au avut protagonist și banii din conturi.

„Eu fac bani și când dorm. Când eu dorm, oamenii muncesc pentru mine, am oameni foarte mulți care mă respectă, care au încredere în mine, și fac bani și când dorm, pur și simplu. Dacă eu vreau într-o zi să dorm până la 4, eu în timpul ăla fac bani

Eu nu sunt angajat ca să câștig pe lună. Eu când câștig, câștig, când nu, nu. Câstigi bani pe lună când ai un salariu… Nu am o problemă cu grija zilei de mâine, dar nici nu am reședințe de 5.000 de mp. Stau într-o casă normală, în care trebuie să fie un politician cu familia lui.

Știu să fac business, dar nu fac o fală din asta. Pe mine nu m-ați văzut prin discoteci, prin cluburi. Îmi doresc altceva de la viață. Știu ce este frumos, să mă respect, știu unde să mă duc în locurile civilizate ale acestei lumi, dar cu o anumită decență. Eu nu vreau să mă pozez pe unde mă duc. La mine nu o să vedeți pe Facebook poze de unde mă duc”

„DNA a făcut o mizerie”

Marian Vanghelia a ajuns în 2017 la Tribunalul București, unde s-a judecat dosarul în care era acuzat că i-a dat lui Mircea Geoană trei ceasuri de lux pe care le-ar fi cumpărat din bani primiți mită. În apărarea sa, Vanghelie a spus că este un dosar fabricat de Florian Coldea, general român care a îndeplinit funcția de director adjunct al Serviciului Român de Informații, pe baza interpretării unor înregistrări. S-a ales praful de ceasuri, bunurile ajungând pe mâna DNA.

„DNA mi-a pus sechestru pe toate ceasurile. Am vrut așa să arăt că eu am valoare și fără ceas. În momentul în care tu ești un brand nu mai contează, poți să pui orice la mână sau poți să nu pui nimic. Lumea înțelege că nu-ți trebuie acel ceas. Am vrut să depășesc această problemă. DNA a făcut o mizerie, inclusiv cu ceasurile pe care mi le-a luat și a pus sechestru pe ele, inclusiv cu faptul că aș fi luat două ceasuri, unul de 6.000 și unul de 2.000 de euro.

Am pus o singură întrebare, dacă ai un ceas, unul singur dar eu aveam mai multe, de 100.000 de euro, cum să iei ca șpagă ceas de 6.000 de euro? I-am spus procurorului. Acel ceas, dacă eu îl primeam cadou, îl dădeam cuiva, șoferului meu de exemplu. Nu aveam nevoie să-l port că-l aveam pe cel de 100.000 de euro și era reprezentativ. Nu trebuie să ai toate culorile, ca să nu zic toate prețurile. Nu mai porți ceas de 6.000 când ai unul de 100.000 de euro”, a povestit el la Kanal D.