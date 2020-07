Câți bani câștigă acum Andreea Esca în concediul medical. Suma este uriașă

De ce sumă lunară se bucură Andreea Esca în concediu medical? Puțini s-ar fi așteptat la asta. Iată suma fabuloasă de care se bucură cea mai cunoscută știristă din România!

Andreea Esca este emblema celui mai vechi și iubit post de televiziune. Aceasta a reușit ca peste ani să nu părăsească pupitrul de știri care o va avea mereu drept etichetă, iar pentru munca depusă în cariera fulminantă de care se bucură acum merită și un salariu pe măsură. Nu puține au fost glumele la adresa salariului său pe care toată lumea îl visează drept imens. Cu toate astea, imaginația unora a exagerat suma de cele mai multe ori. Adevărul este că totuși prezentatoarea se află în topul 3 al vedetelor cele mai bine plătite. Conform viva.ro, aceasta ar câștiga în jur de 5.000 de euro lună de lună pentru prezența zilnică la pupitrul de știri, însemnând că în concediu medical primește în jur de 4.000 de euro.

Amintim că vedeta se află acum într-un scandal, după ce a fost parte a unei petreceri imense alături de alte persoane publice. Vestea că Andreea Esca si sotul ei, Alexandre Eram, ar fi fost diagnosticati cu virusul COVID-19 a căzut ca un trăznet în România. La momentul actual, niciun membru al familiei sau postul Pro TV nu au comentat situația lor. Lucrul care a dat de gândit tuturor a fost un comunicat al trustului din urmă cu câteva zile de petrecere.

„PRO TV intensifica masurile impotriva transmiterii COVID-19! In cursul acestei saptamani, cativa angajati au fost confirmati, din pacate, ca fiind infectati cu COVID-19. Colegii nostri urmeaza cu strictete recomandarile autoritatilor si ale specialistilor. Intreaga echipa care a intrat in contact direct sau indirect a fost si este in continuare testata. De asemenea, au fost luate masuri suplimentare celor deja existente in PRO TV. Intregul sediu, studiourile si masinile companiei au fost dezinfectate imediat dupa aceste confirmari, aditional fata de dezinfectiile profesionale care aveau deja loc zilnic in incinta companiei din luna martie.”