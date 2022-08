Câţi bani au dat invitaţii lui George Simion la nuntă. Gigi Becali nu a ajuns la eveniment, dar a fost darnic cu mirii: „A vrut să mă pună şi naş”

George Simion și aleasa inimii sale s-au bucurat astăzi de cel mai important eveniment din viața lor. Aceștia au decis să facă o nuntă cu adevărat specială și au invitat toți românii la distracție. De asemenea, la petrecere au fost așteptate și nume mari din politică și nu numai. Gigi Becali nu a putut ajunge la eveniment, dar le-a oferit mirilor un dar special. Câți bani au dat invitații politicianului pentru mâncarea din belșug și programul deosebit de muzică?

George Simion s-a căsătorit cu aleasa inimii sale pe data de 27 august. Cei doi proaspeți miri au decis să împartă bucuria lor cu toată lumea. Marele eveniment a avut loc în satul Oveselu din comuna Măciuca, județul Vâlcea.

Peste 10.000 de oameni au fost așteptați la distracția special organizată de politician. Românii au avut parte de tocană de vânat preparată într-un ceaun de două tone, grătar de berbecuț și porc, dar și mici. O parte din invitați au dat darul la nuntă chiar la scurt timp după ce au ajuns.

În multe cazuri a fost vorba de sume modice precum 10 sau 15 lei. Banii adunați în urma evenimentului vor merge la donații pentru achiziționarea unui spital mobil. Mulți au aplaudat inițiativa lui George Simion după ce au aflat aceste detalii.

Unul dintre invitații așteptați la nuntă a fost chiar Gigi Becali. Acestuia i s-a propus să fie naș, dar patronul FCSB a mărturisit că nu dorește să participe la eveniment. Cu toate astea, afaceristul le-a oferit mirilor un dar de nuntă în valoare de 20.000 de euro.

„Eu am dat brânza care costă vreo 20.000 de euro. Omul face totul pe față, primește cadou de nuntă brânză, primește cadou de nuntă berbecuț, păi ăștia sunt invidioși pe dragoste.

Vorbeam cu cineva că o să fie președinte și ce am eu de președinte? N-am nevoie de nimic, dar i-am dat din dragoste, i-am dat aproape 20.000 de euro din dragoste. Și nu am nevoie de el și nici nu mă duc la nuntă și tot am dat.

A vrut să mă pună și naș și eu i-am zis, nu mai merg la nuntă. Tu trebuie să ai nași care să vină la nuntă, la masă. Eu la masă nu mai merg, eu de distracții fug, nu mai mă interesează”, a declarat acesta la Realitatea Plus.