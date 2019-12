Câți bani ar câștiga Gina Pistol la Asia Express. Concurenții încasează sume fabuloase

S-a aflat câți bani încasează concurenții din cadrul emisiunii Asia Express, dar și ce sume îi revin prezentatoarei Gina Pistol. Participanții din acest show, al cărui nou sezon va fi difuzat pe Antena 1, nu vor merge acasă cu mâna goală, chiar dacă nu devin marii câștigători. De curând a fost dezvăluit că fiecare concurent, din sezoanele anterioare, ar fi plecat cu câte o sumă uriașă, în momentul în care s-a întâmplat să părăsească ediția respectivă.

Chit că fiecare concurent primește doar 1 euro, pe zi, ca să se poată descurca în condițiile dificile, departe de casă, atunci când aceștia vor părăsi show-ul concurs de la Antena 1, se vor alege cu o sumă foarte mare de bani. Spre exemplu, Bianca Drăgușanu a încasat cea mai mare astfel de sumă, pentru că a plecat acasă cu nu mai puțin de 20.000 de euro, pentru o apariție destul de scurtă în emisiune, împreună cu sora ei. Odată cu fiecare sezon, efortul depus de fiecare concurent a fost răsplătit, sumele oferite acestora fiind în jur de 30.000 de euro.

În aceste condiții, cel mai probabil nici prezentatoarea Gina Pistol nu s-ar afla departe de un salariu cu sume similare, din partea emisiunii de pe Antena 1. Vedeta ar încasa și ea foarte mulți bani în cadrul Asia Express, mulți fiind de părere că ar reprezenta o medie între sumele oferite participanților. La rândul său, și Dorian Popa a dezvăluit că Lora, alături de iubitu el, ar fi încasat foarte mulți bani, la final de show. ”Recunoaște că ai luat 100.000 de la Asia!”, i-a mărturisit Dorian Popa fostei sale colege. Lora i-a oferit un răspuns cât mai rapid, susținând că ”Asta da! Așa e”.

“De fiecare dată când îmi fac bagajul pentru «Asia Express», mă gândesc nu ce să iau, ci ce să nu mai iau! E foarte greu să îngrămădesc în doar două geamantane ținutele pentru atâtea zile de filmare și toate lucrurile utile de care o femeie are nevoie. Mai și apar pe sticlă! Deci, pe lângă haine, pe care le pregătesc înainte de filmări alături de Eniko Szanto, am produse pentru îngrijirea tenului, a unghiilor, cosmetice, geanta de machiaj plus un portfard pe care îl țin mereu cu mine pe teren, produse de păr, de igienă personală… Nu sunt deloc puține!”, a susținut Gina Pistol, potivit libertatea.ro.