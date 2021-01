Câți bani a primit Dan Bittman pentru Revelionul de la TVR. De ce s-a supărat pe Antena 1

Dan Bittman s-a numărat printre invitații de seamă de la Revelionul conceput de TVR. Câți bani ar fi primit? CNA se implică în scandalul legat de programul pentru noaptea dintre ani de la televiziunea publică.

Dan Bittman, umilit de Antena 1. Câți bani a primit pentru Revelionul de la TVR?

„Ştiţi foarte bine că un asemenea contract este confidenţial şi nu pot divulga suma. Pot să vă spun însă că a fost o sumă normală, ba chiar sub onorariul meu pe care-l practic de obicei. Am considerat că a fost un an aparte, ca atare, am acceptat suma respectivă”, a spus el pentru Impact.

Artistul a declarat că a fost extrem de dezamăgit de suma cu care Antena 1 l-a ofertat pentru a fi prezent și în Revelionul lor. „Nici aici nu pot să vă spun suma, dar pot să adaug că am refuzat efectiv suma propusă de cei de la Intact. În cele din urmă am acceptat doar de dragul lui Dan Negru să fiu prezent şi pot dovedi că nu am primit nici un leu pe tema asta!”, a mai adăugat el.

Conform unor surse citate de publicația numită, suma propusă de cei de la Antena 1 ar fi fost în jurul a 350 – 400 de euro, în vreme ce TVR-ul i-ar fi acordat 3.500 – 4.000 de euro net. Cu toate acestea, deși televiziunea care domină de peste 20 de ani audiența programelor de Revelion a pus la bătaie un buget redus, în final, a dat marea lovitură. De altfel, noul început de an prezentat de Negru a fost pe locul doi în Europa la audiențe, fiind depășit doar de BBC.

„Pentru statul român, Dan Bittman nu a existat în 2020”

„Nici eu, şi nici colegii de platou nu am făcut propagandă anti-reguli COVID sau mai ştiu eu ce alte lucruri grave pentru care ni se aduc atâtea acuze. Dimpotrivă, eu am respectat regulile de protecţie şi am purtat şi mască, când a fost cazul, exact cum spune legea. Nu ştiam că s-a schimbat însă regula după care nu mai poţi spune glume şi cânta în noaptea de Revelion. Satira a redevenit, pare-se, un inamic public al politicienilor.

Un domn parlamentar, destul de tânăr în politică, Iulian Bulai, a deschis, după mine, cutia Pandorei. Poate ar fi fost indicat să mă sune mai întâi şi să mă întrebe cum am dus-o în 2020, cum mi-am câştigat existenţa. Sau dacă nu pe mine neapărat, pe alţi colegi, aflaţi într-o situaţie foarte grea. Eu pot să-i transmit cu certitudine că pentru statul român Dan Bittman nu a existat în 2020.

Prin meseria mea, liberală prin definiţie, statul nu m-a ajutat anul trecut cu un leu, măcar. Pot demonstra cu acte. Nici măcar cu un leu. Nu mai sunt naiv, la cei 58 de ani ai mei, a mai spus Dan Bittman, ca să nu înţeleg o anumite mişcare în politică, că se doreşte o schimbare a conducerii televiziunii publice, foarte probabil”, a mai spus cântărețul, completând cu faptul că încă așteaptă ajutor de la stat.