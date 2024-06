Câți bani a primit Babasha pentru a cânta la concertul Coldplay. Artistul a spus adevărul despre onorariul său

Babasha a fost pe prima pagină a ziarelor ultimele zile, după ce a fost invitat de cei de la Coldplay pentru a cânta alături de ei pe scenă. Cu toate acestea, fanii trupei nu au fost foarte mulțumiți de apariția surpriză. Unii spun că Babasha a primit mulți bani pentru a urca pe scenă, dar este adevărat?

Babasha a ajun unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România după controversatul concert cu trupa Coldplay. Acesta avea câteva melodii în trending, dar mulți au spus că nu au auzit de el până acum.

Printre cele mai puse întrebări de internauți a fost și cea legată de onorariul pe care artistul l-ar fi luat pentru a urca pe scenă alături de membrii trupei Coldplay. Ei bine, Babasha a dat răspunsul acestei întrebări într-un live pe rețelele de socializare, spunând că, de fapt, nu a luat deloc bani.

„Nu s-a luat niciun ban, fraților, la concert! Nu știu dacă știți, dar mi să pare că Coldplay, nu știu dacă integral sau o parte a fost ONG. Nu a luat fratele vostru niciun ban. Nici noi nu am plătit pe nimeni să când.

La scurt timp după apariția lui pe scenă, Babasha a făcut un live pe Tiktok, acolo unde a răspuns la mai multe întrebări.

Pe lângă cea legată de partea financiară, artistul a mărturisit că l-a anunțat pe Chris Martin, înainte de concert, că sunt șanse mari ca cei din public să nu accepte cu brațele deschise apariția lui pe scenă.

„Eu am încercat să-l previn pe el, adică la primul sound check i-am spus că nu știu cât de bine o să primească toată lumea treaba asta și el a zis că nu contează că mesajul lor este altul și chiar dacă am auzit diverse chestii că „Bă frate, lumea a reacționat așa din cauză că s-a schimbat vibe-ul”, nici măcar ăsta nu e adevărul, dar am să vă spun eu cum cred că a stat situația, pentru că toată lumea și-a dat cu părerea și mi-aș dori și eu tare mult să-mi dau și foarte curând o să auziți și versiunea mea”, a spus Babasha, pe TikTok.