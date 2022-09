Câți bani a plătit Elena Băsescu pe o rochie a Danei Budeanu. Suma e total neașteptată

Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte al României, Traian Băsescu, este un fan al creațiilor vestimentare ale Danei Budeanu, iar recent a achiziționat o rochie mini din colecția celebrei creatoare de modă. Elena Băsescu a postat și o imagine pe rețelele sociale în care apare îmbrăcată într-o rochie semnată Dana Budeanu. Iată câți bani a plătit fiica cea mică a lui Traian Băsescu pe o rochie a creatoarei de modă!

Câți bani a plătit Elena Băsescu pe o rochie a Danei Budeanu

Rochiile create de Dana Budeanu sunt pe placul Elenei Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte al României. Bruneta în vârstă de 42 de ani a cumpărat o rochie mini din colecția celebrei creatoare de modă. Elena Băsescu are o siluetă de invidiat. Mamă a trei copii, Elena Băsescu are grijă de felul în care arată, are grijă la alimentație și face sport regulat.

Elena Băsescu și-a afișat formele suple rețelele sociale purtând o rochie semnată Dana Budeanu. EBa apare îmbrăcată într-o rochie neagră, mini, mulată și cu spatele gol.

„Little black dress”, a scris aceasta la descrierea fotografiei de pe Instagram. Conform site-ului pe care Dana Budeanu își vinde creațiile vestimentare, rochia pe care o poartă Elena Băsescu costă 800 de lei.

Elena Băsescu a fost mereu atentă cu aspectul fizic, iar de-a lungul timpului a trecut prin mai multe transformări. Ea a renunțat la breton și poartă părul cu cărare pe mijloc, are un nou stil vestimentar și un nou stil de a se machia, știind foarte bine să își pună trăsăturile feței în evidență.

Elena Băsescu, mămică cu normă întreagă

Elena Băsescu a fost ani la rând în lumina reflectoarelor, aceasta fiind europarlamentar între anii 2009-2014. Ea a fost și fotomodel, dar și economist. Însă de ceva vreme, Elena Băsescu preferă viața discretă, fiind mamă cu normă întreagă. Ea are trei copii: pe Sofia, Traian jr și Anastasia.

Elena Băsescu deținea și o afacere cu haine, însă se pare că a fost nevoită să o închidă, întrucât nu s-a dovedit a fi foarte profitabilă. Elena Băsescu a decis să își închidă firma, în cele din urmă.

Elena Băsescu își deschisese acum patru ani un atelier cu haine pentru mamă-copii, dar se pare că vânzările nu au fost pe măsura așteptărilor sale. De precizat este că hainele comercializate de fata cea mică a lui Traian Băsescu aveau prețuri cuprinse între 150 de lei şi 400 de lei.