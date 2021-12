Câți bani a luat Dumitru Dragomir după ce și-a vândut vila de lângă palatul lui Gigi Becali. Suma e fabuloasă

Câți bani a luat Dumitru Dragomir după ce și-a vândut vila de lângă palatul lui Gigi Becali. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a avut, în viață, „mână bună” la bani. Afacerile pe care le-a făcut în domeniul imobiliar l-au transformat în milionar. Așa că nu e de mirare că „Mitică de la Ligă” a dat lovitura și cu o vilă pe care o deținea în vecinătatea „Palatului lui Becali”.

Câți bani a luat Dumitru Dragomir după ce și-a vândut vila de lângă palatul lui Gigi Becali. Gostul boss al LPD vreme de 18 ani nu știe ce înseamnă „ieșirea la pensie”. Mitică Dragomir are, împreună cu fiul său, Bogdan, numeroase afaceri și proiecte în domeniul imobiliar.

De curând, Dumitru Dragomir a început construcția unui ansamblu rezidențial în zona Pipera, pe un teren cumpărat de la Gigi Becali. Este vecin de șantier cu Teodora, una dintre fiicele patronului FCSB, care a demarat, de asemenea, construcția unui alt ansamblu rezidențial.

„Petrec ore bune pe șantier. De la 07:00 dimineața stau afară, în frig. Eu am trăit bine și în regimul comunist, dar și după aceea pentru că mereu am știut să-mi fac treaba cât mai bine și am fost apreciat.

Dar, să știți că nu mă consider un om bogat, ci un pensionar bogat”, a spus Dumitru Dragomir la Kanal D.