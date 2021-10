Câți bani a dat Culiță Sterp pentru o dedicație la botezului fiului său. Tzancă Uraganu a luat toți banii

Culiță Sterp i-a făcut un botez de pomină fiului său, iar la petrecere au fost prezenți cei mai în vogă artiști de petrecere. În plus, mai mulți foști concurenți de la emisiunea Survivor România au fost prezenți la evenimentul din Hațeg.

De la marele eveniment, nu au lipsit mâncarea și băuturile fine, iar atmosfera a fost întreținută de artiști precum Theo Rose, Bogdan de la Ploiești sau Tzancă Uraganu. Culiță a dat o dedicație pentru fiul său și a scos din buzunar numai puțin de un teanc de bani în valoare de 10 000 de lei.

Marele absent de botezul fiului lui Culiță Sterp a fost însă Jador, care a spus de ce anume a lipsit.

”Am vazut foarte multe barfe ca de ce nu s-a dus Jador la Culita la botez, ca nu-l suporta Culita..nu e adevarat! Culita m-a invitat, eu m-as fi dus cu drag, doar ca eu joi am cantat. Noi suntem cantareti, noi cu asta ne ocupam. Tot timpul muncesc. N-am fost pentru ca am avut treaba si o treaba programata, n-am cum sa anulez un eveniment pentru ca asta ar insemna…nu e vorba de bani, ca i-as fi dat inapoi dublu, doar ca e omenia mea, n-am cum sa nu ma duc la eveniment, cand am promis ca ma duc”, a spus Jador, pe Instagram.