Câţi bani a câştigat CFR Cluj după victoria cu CSKA Sofia. A luat deja din Europa League cât bugetul FCSB pe tot anul

CFR Cluj este pentru al doilea an la rând singura echipă românească în grupele unei competiţii europene. Şi singura care are acces la sumele uriaşe pe care UEFA le pune la bătaie. În ciuda faptului că fondul a scăzut din cauza pandemiei de coronavirus, reţeta financiară rămâne una excelentă. Doar pentru victoria de la Sofia, CFR Cluj va încasa 570.000 de euro. UEFA recompensează cu 190.000 de euro fiecare punct obţinut în faza grupelor.

5.550.030 avea CFR Cluj deja asiguraţi la finalul partidelor din preliminariile Europa League. 2,92 milioane de euro primeşte fiecare echipă care intră în faza grupelor. Iar restul sumei vine din victoriile pe care campioana României le obţinuse ca premii pentru victoriile din tururile preliminare. A jucat inclusiv un meci în preliminariile Ligii Campionilor.

Astfel că Gigi Becali a ajuns la un total de 6.120.030 încasaţi până în acest moment. Şi suma va mai putea creşte foarte mult dacă ardelenii vor continua să obţină rezultate bune. În plus, la finalul competiţiei se vor oferi şi sumele care revin celor 48 de echipe din market pool. Astfel că este foarte probabil că la final, după ce se trage linie, CFR Cluj să treacă de 15.000.000 de euro.

Pentru că sumele din market pool sunt destul de consistente. Iar CFR Cluj va încasa toţi banii care revin României, pentru că este singura din grupe. 560 de milioane de euro este suma totală care se acordă celor 48 de cluburi participante. Iar 30% din sumă se oferă prin market pool. Adică 168 de milioane de euro. Banii se acordă la final, în funcţie şi de faza competiţiei în care s-a oprit fiecare echipă. Dar până la market pool, CFR are deja încasaţi peste 6 milioane de euro. Adică deja mai mult decât bugetul FCSB pe întreg sezonul, aşa cum anunţa chiar Becali.

„Am fondul de salarii 150.000 de euro. Din vară va fi fondul de salarii 200.000 de euro, de la anul. Mai am de luat 1.100.000 de la City, mai am de luat de la Betano, 800.000 de euro, pe toți o dată, două milioane. Plus trei milioane din televizare, 5.000.000 de euro, plus încă unul din publicitate, 6.000.000 de euro. Gata, mi-am făcut bugetul. Stau liniștit”, erau calculele lui Gigi Becali la finalul lunii iunie.