Câte săptămâni are un an? Cum au apărut săptămânile, de fapt

Câte săptămâni are un an? Știm deja că o săptămâni are șapte zile: luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică, iar un an are 12 luni. Însă cum aflăm câte săptămâni are un an?

Câte săptămâni are un an?

Calculul săptămânilor dintr-un an se obține împărțindu-se numărul de zile ale unu an, adică 365, la numărul de zile ale unei săptămâni, adică 7. Prin urmare, rezultatul este 52,143, adică un an are 52 de săptămâni.

Cu toate acestea, există și excepții. Există anumite situații în care un an nu are 52 de săptămâni complete. Pentru ca un an să aibă exact 52 de săptămâni, acesta ar trebui să înceapă într-o zi de luni, adică 1 ianuarie, și să se încheie într-o zi de duminică, adică 31 decembrie.

În concluzie, cu excepția anilor bisecți, un an are 52 de săptămâni și o zi. Anii bisecți apar odată la patru ani, iar atunci sunt 52 de săptămâni și două zile. În realitate, există un sistem de numerotare folosit de către organizațiile guvernamentale pentru măsurarea timpului calendaristic.

Acest sistem utilizează un ciclu de șapte zile, iar săptămâna începe cu ziua de luni. Conform ISO, un an are între 52 și 53 de săptămâni complete. Iată câte săptămâni vor fi în următorii ani:

În 2022 sunt 52 de săptămâni și 1 zi;

În 2023 vor fi 52 de săptămâni și 1 zi;

În 2024 (an bisect) vor fi 52 de săptămâni și 2 zile;

În 2025 sunt 52 de săptămâni și 1 zi;

În 2026 vor fi 52 de săptămâni și 1 zi;

În 2027 vor fi 52 de săptămâni și 1 zi;

În 2028 (an bisect) vor fi 52 de săptămâni și 2 zile.

Cum au apărut săptămânile, de fapt

Timpul se măsoară în funcție de mișcarea planetelor, a Lunii și a stelelor în jurul Soarelui. O zi este egală cu o rotație completă a Pământului în jurul axei sale. Pe de cealaltă parte, un an este egal cu o rotație completă a planetei Pământ în jurul Soarelui, adică 365 de zile și un sfert.

Pătrimea de zi se adună în fiecare an. Prin urmare, odată la 4 ani, se face o zi întreagă care se adaugă lunii februarie. Acesta este un an bisect, anul calendaristic care are 366 de zile.

Zilele și anii sunt stabilite pe baza acestor evenimente astronomice. Cu toate acestea, săptămânile și lunile nu au legătură cu mișcarea planetelor. În realitate, numărul de zile într-o săptămână a fost stabilit de către Imperiul Babilonian, una dintre cele mai străvechi civilizații din lume.

Numărul 7, câte zile sunt într-o săptămână, a fost ales pe baza celor 7 corpuri cerești pe care babilonienii le-au observat cu ochiul liber în Cosmos. Este vorba despre Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn. Numele acestor planete au fost date de romane, secole mai târziu.

Săptămâna de 7 zile a fost adoptată și de către evrei, persani sau greci. În alte culturi, precum cea egipteană, o săptămână avea 10 zile, iar la romani erau 8 zile. Cu timpul, au trecut și ei la săptămâna de 7 zile.

Unii oameni ar crede că, de fapt, într-un an sunt 48 de săptămâni, calculând 4×12, numărul de săptămâni dintr-o lună ori numărul de luni dintr-un an. Ei bine, acest calcul nu este corect, deoarece trebuie să ținem cont că o lună are 4 săptămâni și câteva zile. Unele luni au 30 de zile, iar altele 31.