Câte proprietăți are Mădălina Ghenea în România. E avută, dar preferă să stea cu chirie în Italia EXCLUSIV

Mădălina Ghenea trece prin momente grele în această perioadă. Vedeta, care a ajuns la spital, o are alături doar pe mama sa, care s-a mutat cu ea în Italia, de câțiva ani, pentru a avea grijă de fetița ei. Deși în România are o situația foarte bună, deținând și două case, printre care un apartament în centrul capitalei, vedeta preferă să stea cu chirie, departe de rude, în Italia.

Originară din Slatina, Mădălina Ghenea a plecat din România încă de când avea 16 ani, ca să-și încerce norocul peste hotare. Frumoasă și talentată, românca a simțit încă de tânără gustul succesului.

Cariera sa în domeniul modei a început de când era elevă în liceu, atunci când a prezentat pentru celebrul creator Gattinoni.

Au urmat apoi defilări pe toate podiumurile lumii, atât în Italia, Germania, Franța, Spania, dar și în Japonia, Austria sau Africa de Sud. A făcut, totodată, o mulțime de reclame la branduri cunoscute, iar apoi s-a dedicat actoriei.

Din banii câștigați, Mădălina și-a luat un apartament la Piața Unirii și mai deține, de asemenea, încă o casă în țara sa natală. Deși nu a rupt legăturile cu rudele sale, actrița nu a mai venit însă în România de mai bine de trei ani, de când s-a despărțit de tatăl fiicei sale, Matei Stratan.

Astfel că Charlotte, acum în vârstă de cinci ani, nu știe prea multe despre orașul în care s-a născut, București. Fetița vorbește însă foare bine și limba română, și italiană, semn că cei doi părinți ai săi au avut grijă și s-au ocupat de micuță.

Deși ar fi putut duce un trai îmbelșugat în țara sa natală, actrița preferă să stea cu chirie, într-o zonă de lux din Italia. Dat fiind faptul că este mai mereu pe drumuri, ea și-a adus mama să locuiască împreună și să aibă grijă de fiica sa.

„Mădălina nu are timp să vină în România. Preferă să stea în Italia, unde o are pe mama sa cu ea, pentru oportunitățile care se ivesc. În apartamentul din Unirii a locuit și fratele său, cu care are o relație foare apropiată”, a declarat pentru playtech.ro o persoană din anturajul familiei.