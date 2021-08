Câte mii de lei primesc elevii cu nota 10 la BAC în 2021. Este echivalentul unei mini-vacanțe

Anul acesta Guvernul și Ministerul Educației vor să premieze elevii cu note maxime la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2021. Anunțul l-a făcut chiar ministrul Sorin Cîmpeanu, proiectul urmând să fie aprobat în ședința de Guvern de astăzi. Sumele, conform lui Sorin Cîmpeanu, variază între 1.000 și 3.000 de lei.

Astăzi este ultima zi de examene pentru sesiunea de toamnă pentru BAC 2021. Peste 39.000 de de candidați au dat în aceste zile examenele. Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educției, după rectificarea bugetară și primirea celor peste 200. de milioane de lei, anunță un proiect care-i vizează direct pe elevii merituoși, cu note maxime la examenele de Evaluare Națională Și Bacalaureat 2021.

Deși nu sunt bani, Sorin Cîmpeanu a ținut morțiș ca acest proiect să treacă de votul din cabinetul lui Florin Cîțu, și conform oficialului, acest lucru se va întâmpla în ședința de astăzi de la Palatul Victoria. Acest demers a fost și în 2019, vizând elevii eminenți careu au obținut note de zece la cele două examene ale maturității.

Anul acesta, cu un buget de austeritate, Sorin Cîmpeanu anunță bonificații, totuși, consistente pentru merituoșii cu note de zece de la Evaluarea Națională și Bacalaureatul din acest an.

Oficialul spune că în proiect au fost calculate și alocate sumele aferente, valoarea bonificațiilor fiind cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei pentru fiecare elev cu media 10. Banii vor fi împărțiti, după cum urmează:

Aparent numărul absovlenților este unul mic, în comparație cu anunțul făcut de Sorin Cîmpeanu în luna iunie anul curent.

”Pot să vă anunț că avem 120 de medii de 10. Anul trecut au fost 839. Anul acesta este primul an în care structura subiectelor este foarte asemănătoare cu cea a testelor PISA. Prin acest lucru se elimină subiectivitatea și vă spun că este foarte bine că avem mai puține note de 10. Subiectele au fost gândite pentru nivelul de jos, mediu. Pentru nivelul de 10 au fost subiecte mai dificile anul acesta.

Pe de o parte avem un număr mai mic de elevi. Este vorba de generația care a făcut clasa pregătitoare. Am avut puțin peste 131.000 de elevi. Anul trecut am avut peste 160.000. Sunt 467 de note de 10 la limba română, de zece ori mai puține decât anul trecut și 1439 de note de 10 la matematică, jumătate față de 2020. Avem mai puține note sub 5 decât anul trecut. Este cel mai mare procent de promovare din ultimii 3 ani”, declara Sorin Cîmpeanu.