Câte felii de pepene roșu ai voie să mănânci zilnic, de fapt. Greșeala pe care o fac toți românii

Majoritatea românilor obișnuiesc să consume pepene verde în mod regulat în sezonul cald. Acest fruct ne ajută să ne răcorim când temperaturile de afară ating valori caniculare. Cu toate acestea, specialiștii din domeniul sănătății ne recomandă să fim atenți la cantitatea pe care o consumăm.

Ce conține pepenele verde

Temperaturile ridicate din timpul verii pot afecta atât corpul, cât și mintea. Vremea caniculară poate fi cu adevărat obositoare din punct de vedere fizic, mai ales dacă nu se respectă un stil de viață sănătos și o dietă bogată în vitamine, minerale, nutrienți și nu numai.

Pe timp de vară, consumul de alimente răcoritoare, evitarea alcoolului și menținerea unei greutăți adecvate pot să influențeze în mod deosebit o stare bună de sănătate. Există o serie de produse care prezintă o valoare nutritivă excepțională și sunt foarte bune pentru corpul uman.

Consumul zilnic de alimente bogate în nutrienți are multe beneficii, în mod deosebit în timpul zilelor fierbinți. Mulți români obișnuiesc să consume pepene verde, când temperaturile ating valori foarte ridicate, așa cum se întâmplă în perioada actuală.

Pepenele verde este ideal în sezonul de vară. Are o cantitate mare de apă și electroliți, care ajută corpul să se mențină hidratat. În plus, este un fapt bine cunoscut că are multe vitamine și micronutrienți. Doar o gură din acest fruct poate să aibă multe beneficii asupra organismului tău.

Câte felii ai nevoie să mănânci

Pepenele verde conține niveluri substanțiale de vitamina A, vitamina B6 și vitamina C, precum și minerale, calciu, magneziu și cantități mari de potasiu. Cu toate acestea, nu este bine să consumăm mai mult de 500-600 de grame din acest fruct, zilnic, potrivit medicului diabetolog Mihaela Ene.

În cazul în care nu se respectă cantitatea de maximum 600 de grame de pepene verde pe zi, consumatorii riscă să acumuleze multe kilograme în plus, mai ales dacă acest fruct se consumă zilnic, ceea ce se întâmplă des când corpul are nevoie să fie răcorit.

„Putem să mâncăm până la jumătate de kilogram de pepene sau de cireșe pe zi, dar niciodată după ora 18.00. Fructele au foarte mult zahăr, iar zahărul mâncat după o anumită oră, după care noi nu-l mai cheltuim prin activitate fizică, se depune pe ficat sub formă de grăsime Și când vine vorba de fructele mai puțin dulci – și aici ne putem bucura de pepene – pentru că sunt foarte apoase, și aici ne putem bucura de 300 de grame per porție. Două porții pe zi ar trebui să fie suficient. Restul până la 5 porții ar trebui să fie reprezentate de legume”, a spus Mihaela Ene.

Medicul diabetolog a recomandat consumul de pepene verde în timpul zilei. Dacă îți place să mănânci acest fruct, cel mai bine este să o faci la prânz. Poți chiar să înlocuiești masa de prânz cu două felii de pepene verde, potrivit Mihaelei Ene.