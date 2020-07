Câte cazuri noi de infectare sunt, de fapt, în România. Nelu Tătaru, reacția care schimbă tot

Într-un comunicat dat astăzi publcității de Grupul de Comnicare Strategică se anunțau 994 de noi cazuri de pacienți depistați pozitiv la testele pentru noul coronavirus. La întlnirea cu presa, în schimb, ministrul Nelu Tătaru nu a confirmat și nici infirmat această informație, ceea ce pune sub semnul întrebării raportul GCS.

În raportul dat astăzi de GCS se anunțau 994 de noi cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, un record negativ, dacă e să luaăm în calcul numărul infectărilor din perioada Stării de Urgență când se înregistrau mai puține cazuri. Cu toate acestea ministurl Nelu Tătaru în declarația sa de presă, de astăzi, nu a confirmat numărul de noi infectări publicat de GCS, dar nici nu l-a infirmat, întrebat fiind de reporteri de acest aspect.

În prima parte a conferinței de presă Tătaru a tras un semnal de alarmă asupra perioadei următoare, de două săptămâni în care este posibil să avem o nouă creștere, masivă, a numărului de pacienți infectați, dar a amintit și de noua legislație ce a intrat a zi în vigoare, referitoare la carantinarea și izolarea pacineților găsiți pozitivi.

„Suntem într-un moment pandemic, de creștere progresivă a numărului de cazuri, vom avea doua saptamani dificile pentru a putea reimpune acele masuri de carantina, izolare in spital, izolare la domiciliu. In functie de respectarea acestor norme vom putea vedea evolutia in perioada urmatoare. Repet, vom avea doua saptamani destul de grele, munca asidua, atat la nivelul DSP cat si la unitatile sanitare”, a spus ministrul Nelu Tătaru.