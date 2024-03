Cătălina Ponor a născut în urmă cu puțin timp. Prima imagine cu băiatul fostei gimnaste FOTO

Cătălin Ponor a devenit mamă pentru a doua oară în această dimineață. Anunțul a fost făcut chiar de ea, pe rețelele de socializare. Cum se simte fosta gimnastă, aflați în rândurile următoare.

Astăzi este o zi importantă pentru Cătălina Ponor. Cu puțin timp în urmă, fosta gimnastă și-a anunțat fanii că a devenit mamă pentru a doua oară. A adus pe lume un băiețel, a cărui nume nu l-a menționat, dar a postat o poză cu mânuța nou-născutului alături de un mesaj.

Fosta gimnastă a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară în preajma Crăciunului. Ea și Bogdan Jianu, partenerul ei de viață, mai au împreună un copil, pe Vlad, care s-a născut în luna decembrie a anului 2022.

Fosta gimnastă și soțul ei, Bogdan, sunt împreună din anul 2018, dar au făcut cununia religioasă anul trecut. Alături de ei au fost doar prieteni apropiați și familia, fiind un eveniment restrâns.

Marele eveniment a avut loc pe data de 8 iulie 2023, iar tot atunci a fost botezat și Vlăduț, celălalt fiul al lor. Prezente la dubla ceremonie au fost nume mari, precum Octavian Bellu, Mariana Bitang, Marian Drăgulescu, Sandra Izbașa sau Monica Roșu.

„Nu considerăm că e o relație secretă! Am tot ieșit, nu ne-am ferit, nu e niciun secret. Suntem doi oameni liberi, care dintr-o prietenie frumoasă am trecut la next step! Suntem într-o nouă etapă, privim cu încredere în viitor, nu are rost să anticipăm! Nu suntem genul de oameni care ne expunem viața privată în presă”, a spus soțul Cătălinei Ponor.