Cătălina Ponor a devenit mamă. Fosta gimnastă a născut, vestea dată azi: ‘Un miracol’

Cătălina Ponor trece prin cele mai frumoase clipe! Celebra gimnastă a devenit mamă pentru prima dată. Aceasta a ținut legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare pe toată perioada sarcinii, iar acum i-a anunțat pe internauți că este cea mai fericită. Sportiva a anunțat acum că a născut un băiețel sănătos. De asemenea, cea din urmă a împărtășit cu publicul prima poză în care apare și mânuța nou-născutului.

Cătălina Ponor a născut: sportiva este extrem de fericită

Cătălina Ponor și Bogdan Jianu trec prin emoții incredibile în această perioadă. Celebra sportivă și soțul său se bucură să își strângă acum băiețelul în brațe. Gimnasta a anunțat recent pe rețelele de socializare că a născut un băiețel sănătos.

Fosta campioană a împărtășit și prima fotografie cu mânuța nou-născutului. De asemenea, proaspăta mămică a adăugat și un mesaj deosebit: ,,we did this miracle/noi am făcut acest miracol”.

Desigur că în imaginea emoționantă cea din urmă l-a etichetat pe soțul său. Cei care o urmăresc în mediul online i-au oferit cu siguranță nenumărate mesaje deosebite cu această ocazie.

,,O cunoșteam pe Cătălina din aceeași conjunctură, ieșeam împreună. Nu m-am mirat deloc”

Amintim că sportiva s-a căsătorit cu Bogdan Jianu, în vârstă de 52 de ani, în vara acestui an. Tripla campioană mondială a fost foarte discretă în privința evenimentului, dar a postat totuși câteva fotografii cu partenerul ei pentru fani. Julia Jianu a venit cu câteva detalii picante despre fostul ei soț și actuala parteneră.

Cei doi s-au cunoscut de un deceniu, dar abia în 2018 au dat o șansă iubirii lor, timp în care solista și Bogdan Jianu erau despărțiți. Cea din urmă a subliniat că nu a fost mirată atunci când a auzit de relația lor, mai ales că le-a propus să iasă la o cafea împreună. Vedeta a mai mărturisit că nu crede că povestea celor doi de iubire a început înainte de divorțul lor, ci poate ar fi existat doar o simpatie.