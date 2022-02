Cătălin Zmărăndescu, pedeapsă de 3 ani de închisoare. Perioada sumbră din viața concurentului Survivor România 2022

Cătălin Zmărăndescu a acceptat provocarea unui nou proiect televizat, după ‘Ferma vedetelor: orășeni vs săteni’. Acesta a revenit în atenția publicului la ‘Survivor România 2022’, emisiune unde a trezit o serie de controverse din cauza modului său de a acționa. Mulți dintre fanii show-ului au aflat acum că acesta a avut o pedeapsă de 3 ani de închisoare. Ce s-a întâmplat în trecutul concurentului din echipa Faimoșilor?

Fostul bodyguard al lui Gigi Becali este și acum una din cele mai controversate prezențe în emisiunile TV. Acesta a acceptat un al doilea proiect televizat, după ‘Ferma vedetelor: orășeni vs săteni’, iar acum se luptă pentru marele titlu de supraviețuitor.

El a ajuns să fie cunoscut publicului larg după apariția lângă celebrul milionar. În timpul în care a colaborat cu Becali, luptătorul a ajuns și în spatele gratiilor după ce în anul 2009 afaceristului i-a fost furată mașina. Fostul angajator al celui din urmă l-a acuzat că l-a trădat.

“Dacă vorbeam, nu mai ieșea niciodată. Și, în plus, ce colaborare să fie când eu am aceeași sentință ca și el. Bate câmpii! Fără supărare, dar nu mai vreau să aud de acest om. Am pierdut tot nu vreau să îmi mai aduc aminte.

Cel mai mult mă doare că am pierdut familia. Dar va veni ziua în care roata se va întoarce pentru fiecare, Dumnezeu are grijă de toți”, declarat Zmărăndescu în anul 2013 pentru ziarul Ring.