Cătălin Cîrstoiu ar uma să fie retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Cine ar putea fi candidatul susținut de PSD-PNL

Cătălin Cîrstoiu este candidatul susținut de PSD-PNL în cursa pentru Primăria Capitalei. Cu toate acestea, surse apropiate din ședința Coaliției spun că medicul va fi retras de la candidatură.

În cursul acestei dimineți, liderii PSD și PNL s-au întâlnit pentru a decide dacă îl vor mai susține pe Cătălin Cîrstoiu în cursa pentru Primăria Capitalei. În urmă cu exact o săptămână, liderii coaliției declarau că astăzi ar fi trebuit să depună la Biroul Electoral candidatura lui Cîrstoiu și semnăturile necesare.

„Candidatul, în acest moment, este Cătălin Cîrstoiu. Am spus foarte clar că luni vom face o coaliţie, am vorbit pe WhatsApp cu domnul Cîrstoiu, o să vorbesc şi telefonic mai târziu, e normal că ţinem o legătură între noi. Nu am apucat să mă uit în detaliu la conferinţa de presă de ieri şi să urmăresc. (…) Sunt ferm convins că bucureştenii vor alege varianta cea mai bună”, a declarat Marcel Ciolacu sâmbătă, la Piteşti, în urmă cu ceva timp.