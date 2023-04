Cătălin Cîrjan lansează acuzații dure. „M-au căutat când și-au dat seama că n-am murit!”. Jucătorul lui Arsenal este convins că nu este dorit la echipa națională

Cătălin Cîrjan joacă la echipa U 23 a lui Arsenal, se antrenează cu vedetele lui Mikel Arteta, dar nu are loc la selecționata lui Emil Săndoi. Mai mulți oficiali ai Federației Române de Fotbal au susținut că jucătorul formației londoneze a refuzat de mai multe ori convocările. Fotbalistul a acordat un interviu exclusiv pentru playsport.ro în care a lansat câteva acuzații uluitoare.

Federația Română de Fotbal are o nouă problemă după ce Daniel Boloca și Andrei Coubiș au anunțat că nu vor să joace pentru țara noastră. Cătălin Cîrjan lansează acuzații dure la adresa antrenorilor și oficialilor de la București, care au sugerat că nu a vrut să se prezinte la lotul U20, pregătit de Daniel Pancu. Fotbalistul lui Arsenal a dezvăluit, într-un interviu acordat playsport.ro, că i s-a spus că va fi chemat la naționala U21 și a fost chiar pe lista preliminară, pentru amicalele cu Portugalia și Germania, dar selecționerul Emil Săndoi s-a răzgândit pe ultima sută de metri.

„Eu am primit o convocare la echipa națională U21. Cei de la Arsenal m-au întrebat dacă doresc să particip și am acceptat imediat. Mai mult decât atât, am și cumpărat bilete de avion pentru mine și pentru părinții mei, deși era obligația Federației să se ocupe de transportul meu. Cu două zile înainte de anunțarea lotului, am fost sunat de domnul Săndoi, care mi-a recomandat să merg, până la urmă, la U20.

Vă dați seama că în primă fază nu mi-a convenit și i-am argumentat domnului Săndoi de ce nu e în regulă să procedeze așa. Dar i-am spus că îi respect decizia de a nu mă convoca. Mi-a transmis că se va consulta cu colaboratorii dumnealui și că vor lua o decizie. «Păstrăm legătura», au fost ultimele lui cuvinte. N-am mai păstrat nicio legătură, am aflat apoi că nu am fost inclus în niciun lot” , și-a spus „oful” Cătălin Cîrjan într-un interviu exclusiv acordat playsport.ro.