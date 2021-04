Cătălin Botezatu, dezvăluiri șocante despre lupta cu cancerul: „Au fost șase operații. Eram cadavru”

Pentru multe persoane, Cătălin Botezatu reprezintă simbolul masculinității și al puterii, însă adevărul este total diferit, așa cum dezvăluie însuși vestitul creator de modă. Recent, acesta a povestit cu toată sinceritatea ce se ascunde, de fapt, în spatele bărbatului de success din fața micilor ecrane. După o luptă extrem de grea cu boala, Cătălin Botezatul le-a dezvăluit tuturor scene din culisele graniței dintre viață și moarte.

Cătălin Botezatu a fost invitat de seamă al podcastului moderat de Cătălin Măruță, “Acasă la Măruță”, acolo unde și-a expus cu asumare trăirile și evenimentele petrecute în ultimele luni din viață. Creatorul de modă a povestit despre lupta pe care a avut-o cu cancerul, dar și despre alte probleme grave de sănătate care i-au pus piedici în acest război greu de dus.

Potrivit acestuia, totul a început în urmă cu un an jumătate, atunci când s-a prezentat la medic pentruun control de rutină. Ca în multe alte cazuri, tragediile se află întâmplător, unele în timp util, altele, mult prea târziu pentru a actiona.

„Șase (operații de cancer). Am început acum un an și jumătate, când în urma unui simplu control am descoperit un apendic mai inflamat. Doctorul mi-a spus: «E un apendic mai special». Și eu i-am zis: «Păi puteam să n-am eu ceva special»? În spatele acestui apendic se ascundea o tumoră.

Era cancer. Am spus: care e următorul pas? Mi s-a spus că sunt mai multe variante de operații, că în România e mai delicat să le fac și am mers peste hotare, în Turcia, nu pentru că medicii din România nu sunt extraordinari, ci pentru că nu sunt condiții, aparatură.

Bineînțeles că eu am fost puternic, deși colonul era era afectat. Au tăiat foarte mult și din colon, le-a fost frică să nu fugă vreo celulă cancerigenă pe undeva”, a povestit Cătălin.