Campania pentru europarlamentare, sursă de câștig pentru televiziuni: cât plătesc politicienii să apară la TV

Campania electorală pentru europarlamentare începe, oficial, pe 27 aprilie. Timp de o lună, candidații se vor perinda pe la televizor pentru a împărți promisiuni în stânga și-n dreapta. Difuzarea clipurilor electorale sau apariția la televizor nu costă, însă, deloc puțin.

Campania pentru europarlamentare începe oficial sâmbătă, pe 27 aprilie, chiar în ajunul Paștelui. Legea le obligă pe televiziuni să anunțe dacă vor să reflecte în vreun fel campania, adică dacă vor să difuzeze clipuri electorale.

De departe, Antena 3 percepe cele mai mari tarife pentru apariții și difuzări electorale, potrivit Pagina de Media.

Ce tarife percep televiziunile în campania electorală

Promovarea costă, iar partidele care candidează la europarlamentare știu acest lucru. Din acest motiv, aruncă zeci de mii de euro pentru a se face vizibile și pentru a-și promova mesajele.

Iar marii câștigători sunt posturile de televiziune. În total, 286 de televiziuni și radiouri locale și naționale au anunțat intenția de a reflecta campania electorală, fie sub formă de dezbateri cu candidați (care sunt gratuite), fie prin emisiuni și spoturi electorale care vor fi difuzate contracost.

1. Antena 3 este televiziunea care le percepe candidaților cele mai mari prețuri: ajung la 2.000 de euro pentru 30 de secunde de spot electoral și 3.000 de euro pentru fiecare minut dintr-un miting electoral dat pe post.

2. Digi 24 are cea mai complexă și detaliată ofertă: prețurile sunt organizate atât pe tronsoane orare, cât și pe săptămâni. De exemplu, în ultima săptămână de campanie, candidații trebuie să plătească cel mai mult dacă vor să apară la postul de știri.

Câteva dintre tarifele prezentate de Pagina de Media:

Antena 3 București Emisiuni promovare electorală – 1.800 de euro/ minut, iar spoturile electorale variază între 1.800 și 2.000 de euro, în funcție de intervalul orar.

Postul are tarife și pentru mitingurile electorale ale candidaților. În aceste cazuri, un minut costă 3.000 de euro.

Realitatea TV: Pentru spotul de 30 de secunde postul cere 300 de euro în extra prime-time și 500 de euro în prime-time. Emisiuni electorale 1.500 de euro pentru 20 de minute de prezență a unui candidat și 3.000 de euro în prime-time. Transmisiunile electorale sunt 2.500 de euro per cinci minute, în București, și 3.000 de euro per cinci minute în afara Bucureștiului. Realitatea Plus percepe aceleași tarife.

Romania TV: Spotul electoral de 30 de secunde costă 2.000 de euro în prime-time și 1.800 de euro în extra prime-time. Emisiunea de promovare electorală costă 1.800 de euro pe minut, iar transmiterea în direct a mitingurilor și întâlnirilor electorale sunt 3.000 de euro pe minut.

B1 TV: Spotul electoral de 30 de secunde costă 1.000 sau 1.500 de euro, în funcție de intervalul orar.

Emisiunea de promovare electorală este 500 de euro pe minut, iar transmisiunile de la mitinguri sau conferințe ori alte activități de campanie sunt 1.000 de euro minutul.

Digi24 : Spoturile de promovare de 30 de secunde încep de la 1.100 de euro în prima săptămână, și merg la 1.850 de euro în ultima săptămână, în prime-time. Pentru 10 minute de prezență într-o emisiune electorală, un candidat trebuie să plătească de la 2.500 de euro, la 7.500 de euro.

Transmiterea în direct sau înregistrată a mitingurilor, întâlnirilor, conferințelor sau a altor activități este 9.000 de euro/ 30 de minute.

Prima TV : Emisiunea de promovare electorală va costa 1.000 de euro pe minut. Emisiune electorală: 800 de euro per candidat. Spoturile electorale variază de la 700 de euro la 1.200 de euro.

Și postul de radio Gold FM a informat CNA că va acoperi campania electorală, iar prețul va fi de 475 de euro plus TVA/ emisiune.

Europa FM va avea doar emisiuni de dezbatere electorală, timpul de antenă fiind acordat gratuit participanților la cursa electorală.