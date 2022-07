Cât e taxa de turist la Vadu per om și mașină. Câte locații poți vizita de ea în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Cât e taxa de turist la Vadu per om și mașină? Ieri, pe la ora asta, eram în satul Vadu, din comuna Corbu. Reamintim că este cea mai mică comunitate din nord-estul județului Constanța, cu doar 700 de locuitori. De la restaurant, după ce am văzut cât ne costă un prânz, am decis să intrăm pe plaja sălbatică. Plaja Vadu, dacă nu știați, este inclusă în „Rezervaţia Biosfera Delta Dunării”. Dar, la fel de important, este faptul că accesul aici se face contra-cost. Administrația rezervației a pus la dispoziția turișitlor mai multe forme de acces, de la o și până la abomanentul până la finalul anului, fiecare cu un preț. Așa că, hai să vedem cât e taxa de turist la Vadu per om și mașină, dar și câte locații poți vizita de ea în „Rezervația Biosferei Delta Dunării”.

După o masă copioasă, o plimbare prin „Rezervația Biosferei Delta Dunării”

Minunile din „Rezervația Biosferei Delta Dunării” ne propun o rezervație naturală liniștită. Aici găsești vaste zone umede și lacuri care găzduiesc o mare varietate de animale sălbatice. Dacă ești genul activ, aici găsești și un număr important de activități în aer liber. Dacă nu ai ajuns încă aici, dar vrei să-ți faci o idee, întotdeauna Google Earth îți vine în ajutor, așa că ai cum să vezi ce înseamnă „Rezervația Bioserei Delta Dunării”.

Dacă ești un pasionat de călătorii cu mașina personală, îți spune că aici se poate ajunge doar până la Tulcea sau Murighiol, după preferințe. Pentru a ajunge la Tulcea, va trebui să mergi pe drumurile principale, E87 și DN22A. Dacă te decizi să mergi prin Murighiol puteți merge pe Drumul Național DN222C. Drumul trece prin Beștepe și Mahmudia sau o poți lua prin sud, prin Enisala și Valea Nucărilor.

Indiferent pe unde ai merge, ca să ajungi în rezervație, va trebui să mergi cu barca sau vaporul, iar în funcție de ce alegi, te va mai costa ceva drumul, în afară de combustibil și taxa de intrare în „Rezervația Bioserei Delta Dunării”.

Dar, cum noi eram deja aici, am decis să mergem cu mașina noastră. Bineînțeles, drumul l-am făcut alături de turistul nostru, devenit deja și ghid. Localnicii spun că cea mai bună perioadă pentru a merge este între mai și prima parte a lunii august. După cum se pare, noi am ales să mergem exact la începutul lunii august, bine, de fapt suntem în 31 iulie.

Citește și: Cât costă o porție de hamsii și o Corona la Vadu. Un turist a fotografiat meniul localului când a văzut prețurile astea

Cât e taxa de turist la Vadu per om și mașină?

Odată ajunși la plaja de la Vadu, printre puținele plaje sălbatice din rezervație, am intrat pe siteul Administrației „Rezervația Bioserei Delta Dunării”, și am găsit mai toate informațiile de care aveam nevoie. Mai târziu, o să vorbim și de ghidul pus la dispoziție.

La o primă citire costatăm că se oferă, contra-cost, mai multe tipuri de accces, valabile pentru tot spațiul rezervației, după cum urmează:

PERMIS PESCUIT RECREATIV/SPORTIV

PERMIS ACCES TURIST

PERMIS ACCES AUTOVEHICULE

PERMIS ACCES AMBARCATIUNE

Citește și: Cât a dat un turist pe o ciorbă de văcuță și chiftele marinate în Mamaia, chiar azi. Nu o să îți vină să crezi!

Cum noi nu am plecat cu sculele de pescuit, ci doar să facem o plajă și să ne bucurăm de soare, am ales permisul de acces pentru turist și, cum ați intuit deja, cel pentru autovehicul.

Plata, conform instrucțiunilor, se face prin SMS, pentru amândouă formele de acces. Dacă vrei pentru o zi, cum a fost și cazul nostru, de persoană plătești 1.05 euro + TVA, pentru mașină ne-a mai costat 2.10 euro + TVA.

Plecând de la acest preț, să zicem că vrei să stai 7 zile, cu mașina cu tot. La un calcul simplu, plătești 7.35 euro + TVA și 14.7 euro + TVA. Deci un total de 22.05 euro +TVA. Dacă ne uităm la cursul BNR, asta ar însemna aproximativ 108.80 lei + TVA, pentru 7 zile la Plaja Vadu.

Câte locații poți vizita de ea în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Indiferent pentru ce formă de acces optați, taxa este valabilă pentru toată biosfera, deci te poţi plimba pe acolo în mai multe locaţii.

O altă informație extrem de utilă, este că se pot eliberara mai multe permise, pentru grupuri de persoane. Ghidul, de folosire a aplicației pentru comandarea permiselor de acces, în regăsiți, odată în galerie, dar și în format digital, accesând acest link.

Așadar, dacă ai chef să scapi de canicula din oraș, ia-ți familia și prietenii, și dă o fugă în „Rezervația Biosferei Delta Dunării”!