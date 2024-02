Cât de mult a afectat relația Nicoletei Nucă cu iubitul ei după ce a fost diagnosticată cu ADHD: “Încerc să vorbesc cu el” VIDEO EXCLUSIV

Nicoleta Nucă este una dintre cele mai frumoase și talentate artiste din România. Deși are succes în carieră și este împlinită pe plan personal alături de partenerul ei, artista suferă de o boală neurologică ce-i afectează viața. Nicoleta a fost diagnosticată recent cu ADHD, boală ce-i afectează capacitatea de concentrare. Vedeta a preferat să vorbească deschis despre acest subiect, astfel ne-a oferit un interviu exclusiv povestind dacă acest diagnostic a afectat sau nu relația cu iubitul ei.

Nicoleta Nucă a fost prezentă la un eveniment monden din Capitală. Vedeta a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și ne-a dezvăluit cât de mult s-a schimbat relația cu iubitul ei după ce a aflat că este diagnosticată cu ADHD.

Da, am ADHD și din cauza asta anumite comportamente pot fi deranjante poate pentru oamenii de lângă mine, dar nu o fac ca o scuză că am ADHD…Eu explic de ce se întâmplă acest lucru. Chiar încerc să îl fac să înțeleagă că este foarte dificil să schimb această structură.”, ne-a declarat Nicoleta Nucă, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Nicoleta Nucă a vrut să lămurească aceste zvonuri conform cărora cei diagnosticați cu ADHD suferă de o boală grea, fiind deseori compătimită de cei din mediul online:

“Se pune o perdea de gravitate foarte mare pe chestia asta. Nu este o boală, ci este o tulburare foarte normală. Unul din trei adulți are ADHD, dar nu știm noi pentru că trăim într-o țară în care inteligența emoțională este foarte scăzută. Deschiderea spre domeniul ăsta al psihologiei este încă reținut, respectiv, din cauza asta, lumea are impresia că dacă am ADHD e ceva foarte nasol și mâine mor.

Nu are nicio legătură. Nu îmi afectează în niciun fel organul fizic, mintal, din punct de vedere al dezvoltării mintale. Nu avem retard mintal, nu avem fizic nicio manifestare. Suntem oameni nomali, dar tocmai din cauza asta am vrut să explic și pe pagina mea, că nu implică o manifestare, ci este pur și simplu o chestie de neurodezvoltare a cortexului prefrontal.

Există acest filtru al creierului care înregistrează o activitate mai încetinită, ceea ce înseamnă că au dificultăți în a-și gestiona timpul, în a-și gestiona emoțiile… Noi acumulăm informația, iar un om normal spune că va reacționa la treaba respectivă pentru că este mai importantă, însă un om cu ADHD se va panica pentru o clipă, fiind prea multă informație și va fi copleștit de acea informație și nu va știi cum să prioritizeze.

Acesta este tot handicapul, dar nu este nici măcar handicap. Este pur și simplu o diferență la nivel de neurodezvoltare.”, ne-a mai spus Nicoleta Nucă, în exclusivitate pentru Playtech Știri.