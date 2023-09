Cât de gravă este boala de care suferă Jador. Manelistul este speriat: ”Nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu”

După ce și-a șocat fanii cu anunțul retragerii sale din muzică din pricina problemelor de sănătate cu care se confruntă, manelistul a vorbit pentru prima oară despre acest subiect dureros pentru el. Cât de gravă este boala de care suferă Jador. Cântărețului nu îi vine să creadă că va fi nevoit să renunțe la cariera la care a lucrat întreaga viață.

Pe 14 iunie 2023, Jador publica în mediul online mai multe imagini în care apărea pe un pat de spital, dezvăluind că se confruntă cu grave probleme de sănătate. Fanii manelistului au fost șocați când au aflat că acesta se va retrage din muzică.

„Va anunt cu părere de rău ca, cariera mea se încheie aici! 2023 Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite ….pentru jadorasii mei! Ultima piesa va fi in luna Decembrie …. Împreuna cu managerul meu și toată echipa am deschis ca sănătatea mea e mai importantă! ANUL ASTA CÂT NE MAI RĂMÂNE SPER CA DUMNEZEU MA MA TINA IN VIAȚA ȘI SA MAI POT MERGE MĂCAR LA CÂTEVA CONCERTE😞! In cazul in care nu o sa mai fiu … va dau vouă fanilor mei muzica gratis! Va iubesc și sper sa nu va supere acest mesaj😞 aveți grija de sănătatea voastra!” – a fost mesajul postat de artist pe Instagram.

Câteva zile mai târziu, invitat la vlogul La o tură, Jador a oferit mai multe detalii despre boala cu care se confruntă. Cântărețul a dezvăluit că încă se simte rău, dar că starea sa nu este una foarte gravă. Cu toate astea, va fi nevoit să suporte o intervenție chirurgicală.

Jador a mai spus că va mai lansa câteva piese, pentru care a filmat deja videoclipuri, dar că în luna decembrie a acestui an își va încheia activitatea în muzică.

„Mi-e un pic rău acum, dar e operabil, e ok. Doar că partea nasoală e că o să mă las de cântat. Mă afectează pe partea asta. În rest e operabil, adică ce să am mai mult decât o posibilă moarte, o îmbrățișez și pe ea dacă vine, nu mi-e frică de ea. Doar că nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, că am fost golan, m-am cumințit acum, de curând.

Poate că ăsta e și testul, nu știu.(…) Până în decembrie mai am câteva piese de scos și din decembrie o să întrerup activitatea. O să terminăm, nu știu, Dumnezeu știe ce se întâmplă. Am muncit mult, sunt filmate clipurile. Ciudat, am muncit toată viața ca să ajung aici și acum sunt nevoit s-o las. E o chestie, nu-mi vine să cred. Sunt nevoit, că nu vreau, îți dai seama. Cred că toate sunt un cumul”, a spus Jador pe vlogul La o tură.