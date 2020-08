Cât de frumoasă este soția lui Andrei Duban. Cum arată Grațiela

Andrei Duban este un norocos. Soţia sa, Graţiela, este o femeie frumoasă, dar şi foarte sexy. Aceasta nu ratează nicio ocazie pentru a se poza în costum de baie.

În vârstă de 33 de ani, Grațiela încinge imaginaţia tuturor bărbaţilor cu fiecare fotografie pe care o postează pe Instagram. Soţia lui Andrei Duban pozează senzual cu fiecare ocazie. Are şi ce arăta! Cu un corp de invidiat, bine lucrat la sală, fosta concurentă de la “Survivor România” este o bombă sexy.

Desigur, implanturile mamare, dar şi micile intervenţii de la nivelul fetei o întineresc chiar şi cu zece ani.

„Având în vedere că toate femeile ajung la o vârstă matură, când mai apare un rid sau una alta, sunt de acord cu operațiile estetice. Eu mi-am pus sâni, am alăptat, nu am avut probleme și chiar sunt mândră de achizițiile mele. Mi-am pus pentru că alte colege de la facultate tocmai ce-și puseseră și erau atât de frumoși încât mi-am dorit şi eu. Ele au insistat și m-au încurajat și oarecum și dintr-o inconștientă, am avut curaj și am zis hai să o fac și pe asta”, povestea Grațiela Duban în urmă cu ceva timp.