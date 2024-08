Cât de bogat este Jador. Artistul a spus adevărul despre suma pe care o are în conturi: “Milionar în euro”

Deși nu a împlinit încă 30 de ani, Jador se laudă cu o avere consistentă. Cântărețul de manele a vorbit deschis despre suma pe care o are în conturi, iar cifra este una cu multe zerouri, după spusele lui. Ce plănuiește să își cumpere în viitorul apropiat.

Până la 29 de ani, Jador a reușit să adune o avere considerabilă. Banii făcuți din muzică și cei pe care i-a primit pentru participarea la reality-show-uri l-au făcut pe Jador milionar în euro. Cântărețul de manele a vorbit recent, într-un podcast, despre sumele pe care le are în conturi, dar și despre planurile de viitor.

Deși a vrut să fie modest, Jador a fost dat de gol de colegul lui, Bogdan Mocanu, care a fost și gazda podcastului. Artistul a spus că este milionar și că o parte din banii câștigați i-a investit în alte bunuri și afaceri. Jador are o familie numeroasă și își ajută cu bani și frații, părinții și alte rude cu posibilități materiale limitate.

”Milionar în euro sunt deja. Am terminat casa fratelui meu. I-am mobilat-o, tot. Am terminat tot. Acum e momentul să… Vreau să îmi iau un Lamborghini sau un Urus. Eu am cheltuit banii foarte corect. Eu pentru ce muncesc? Să îi iau în mormânt?

Mai dau la oameni, îmi iau și eu o mașină. Îl duc la spital și îl operez pe banii mei pe unchiul meu. Rudele mele nu îmi cer bani, toți sunt pocăiți se mulțumesc cu ce au”, a spus artistul în cadrul podcast-ului ”În Jacuzzi Cu Bogdan Mocanu”.