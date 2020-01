Cât de bogat este fostul saxofonist al Vlăduței Lupău. Are câștiguri de 300.000 de euro

Armin Nicoară, fostul saxofonist al Vlăduței Lupău, are o casă de pariuri, iar afecerea se dovedește a fi una de succes. În urmă cu cinci ani, tatăl și saxofonistul au înființat ”Armin Bet”, o casă de pariuri numită chiar după numele artistului, care are mai multe locații în Timișoara, dar și în alte orașe din Banat și Ardeal. În urmă cu doi ani, Armin a postat pe rețelele sociale un bilet jucat chiar de el, iar un amic i-a răspuns: „Ai reușit un cadou frumos din partea agenției tale de pariuri”.

Cât de bogat este fostul saxofonist al Vlăduței Lupău

Mai menționăm că firma prin care casa de pariuri îşi derulează activitatea a obţinut profituri consistente în 2017 şi 2018, conform datelor de la Ministerul de Finanţe. Firma lui Armin a avut un profit net de 655.522 de lei în 2017, iar în 2018, 632.250 lei, adică adică un câștig de aproximativ 280.000 de euro! Armin Nicoară a apărut în prim-planul showbizului autohton, după ce s-a spus că ar fi avut o relație cu artista Vlăduța Lupău, care este măritată.

”Nu am fost amanți!”

”Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus artista pentru Cancan. “Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva. Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost… Trebuie să fiu nebun la cap”, a spus Armin Nicoară pentru Wowbiz.ro.

”Totul a început din cauza ei. Nici nu știu… Am plecat la schi și, în acea dimineață, am văzut articolul în care ea vorbea urât de mine, că ea m-a ridicat pe mine, că nu ar putea avea o relație cu un om cât mâna ei… Dar nu știu de ce a început ea să povestească, cui i-a povestit, dar eu nu mă bag. (…) Noi am plăcut la public foarte mult, ne-am înțeles foarte bine… Adică, noi nu ne feream de oameni. De exemplu, dacă era o melodie așa, mai de dragoste, normal că ne comportam pe scenă… Dar nu vreau să dau mai multe amănunte”, a mai mărturisit Armin.